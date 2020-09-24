Ryanair заявив про нові скорочення рейсів у жовтні

Авіакомпанія розраховує виконати всього 40% рейсів від рівня розкладу жовтня 2019 року.

Ryanair скоротить у жовтні 20% провізних місткостей на додаток до раніше анонсованого 20% зменшення обсягу перевезень.

Таким чином, авіакомпанія розраховує виконати всього 40% рейсів від рівня розкладу жовтня 2019 року, пише avianews.com.

Рішення про скорочення дозволить Ryanair підтримувати завантаження літаків на рівні понад 70%. У жовтні 2019 року на рейсах Ryanair було зайнято 96% крісел або 181 місце з 189.

У Ryanair відзначають, що змушені були піти на нові скорочення розкладу через уряди країн ЄС, які постійно вводять нові обмеження на поїздки або змінюють політику щодо подорожей. При цьому, багато змін вводяться в дію практично відразу після анонсування.

Таким чином, відзначають в лоукостері, це зменшує число зроблених заздалегідь бронювань.

Приміром в Україні, пише avianews.com, Ryanair скасував рейси за 23 маршрутами з 31 на другу половину вересня після введення заборони на в’їзд більшості іноземців в країну. Ці обмеження влада ввела через день після офіційного анонсу.

Поки що авіакомпанія не ухвалила рішення про зміну зимового розкладу, який буде діяти з 25 жовтня 2020 року по 28 березня 2021 року. Однак в Ryanair допустили, що може знадобитися аналогічне скорочення провізних місткостей, якщо уряди продовжуватимуть політику з обмеження поїздок і економічної активності.

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