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Ryanair почав літати з трьох міст Італії до Львова

Водночас ЄС не відкрив кордони для українців для поїздок із туристичною метою.

Ірландський лоукостер Ryanair почав літати зі Львова до італійських міст Рим, Мілан (Бергамо) та Болонью.

6 липня зі Львова почали літати до Болоньї. Рейси виконуватимуть у понеділок та п’ятницю.

У Мілан можна буде полетіти з 7 липня кожного вівторка та суботи, а в Рим – по середах і неділях із 8 липня. Крім цього, зі Львова Ryanair знову літає до Будапешта (середа, неділя), Лондона (понеділок, п’ятниця), Меммінгена (понеділок). Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії.

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Додамо, що ЄС не відкрив кордони для українців із 1 липня, тож перед поїздкою варто уточнити, чи маєте ви право на в’їзд, наприклад, по роботі чи на лікування. Це рішення переглянуть за два тижні.

Нагадаємо, що з 19 червня Львівський аеропорт уперше за час карантину почав приймати регулярні авіарейси.

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Ryanairподорожі

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