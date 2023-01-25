Квестура Флоренції першою в Італії видала чітке роз’яснення алгоритму дії продовження дозволу на проживання для тимчасового прихистку, який видавали тимчасовим переселенцям, що приїхали в країну після початку повномасштабної війни Україні.
Про це повідомляє “Українська газета” в Італії.
У більшості, тривалість дозволу на проживання закінчується 4 березня 2023 року. Тому питання як і коли і як продовжувати цей документ стоїть дуже гостро.
Ось що йдеться у повідомленні про продовження дозволу на проживання для біженців:
Тимчасові переселенці повинні подати заяву на поновлення їх дозволу на проживання онлайн, виключно через Телеграм-канал, який можна знайти за лінком @protezionetemporaneaucraina_fi , або номером +393347549044.
У повідомленні слід вказати:
- Заголовок: ОНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
- Вказати ім’я, прізвище, номер телефону
- Надіслати фото вашого дозволу на проживання
Увага, повідомлення і дані слід надсилати італійською мовою за нижченаведеним зразком.
Приклад повідомлення:
- RINNOVO di PROTEZIONE TEMPORANEA
- Marianna Soronevych
- +39 347 365….
- (фото документа)
Після відіслання, зачекайте відповідь квестури. Вам надійде повідомлення із вказаною датою прийому.
Вам слід пред’явити це повідомлення на прохідній у день прийому у квестурі.
Увага! Цей алгоритм дій лише для тимчасових переселенців, які належать до компетенції квестури Флоренції. Усі інші переселенці читайте тут: ПРОДОВЖЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Згідно з попередньою постановою, що регулювала прийом в Італії біженців з України, дозвіл на проживання повинні продовжити на 6 місяців і потім знову на 6 місяців. Тобто – максимум ще на 1 рік, з урахуванням ситуації в Україні, до березня 2024 року.
Нагадуємо, що від початку повномасштабної війни, за даними міністерства внутрішніх справ Італії, 169,306 українців подали заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового притулку в Італії. З них 121,50 жінки (в тому числі неповнолітні) і 48256 – чоловіки (в тому числі неповнолітні).
Підготувала Маріанна Сороневич
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