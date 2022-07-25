Вводяться нові правила перевезення тварин за кордон. Ось що зміниться

З 25 липня 2022 почнуть діяти нові правила перевезення тварин за кордон з території України. Про це нагадали у пресслужбі “Укрзалізниці” та ДПСУ. Ось що зміниться.

Власники або опікуни зможуть ввозити домашніх тварин (котів, собак та тхорів) з України лише за умови виконання таких вимог:

тварина має імплантований мікрочип;

тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);

тварина має чинний ветеринарний паспорт європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами та підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.

“Просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей та заздалегідь убезпечити своїх котиків, собачок, тхорів, ласиць та інших хатніх тваринок від зайвих питань при перетину кордону з Польщею”, — додали в “Укрзалізниці”.

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У ДПСУ додають, що для спрощення процедури перевезення тварин за кордон польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу. Якщо тварину далі повезуть до країни, яка вимагає проведення таких тестувань, власник зможе провести їх в країни ЄС своїм коштом.

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