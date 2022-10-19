Виплата допомоги в Італії біженцям із України. На що розраховувати

Війна не вщухає і багато вимушених переселенців задумуються над своїм майбутнім. Зокрема – цікавляться можливими виплатами допомоги в Італії біженцям із України

Нагадую, Італія виплачує допомогу тим, хто залишив Україну після 24 лютого 2022 року і звернувся за тимчасовим гуманітарним захистом (300 євро на дорослих та 150Є на місяць на дитину), за умови проживання у знайомих чи друзів.

Ці виплати здійснюються протягом перших трьох місяців.

На даний час, жодних інших виплат допомоги в Італії біженцям із України не передбачено

Що ж робити???

Скористайтеся досвідом і підтримкою української діаспори в Італії, шукайте роботу, чи навчайтеся для перекваліфікації.

Для біженців з України в Італії було створено безпрецедентні умови. Видано дозвіл на проживання із правом працевлаштування, їх запрошують на навчання в університети та на професійних курсах, проводять зустрічі по інтеграції, безплатне вивчення мови тощо.

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Крім того, ЄС запустив проєкт «Фонд талантів», де ви можете створити резюме, продемонструвати свою кваліфікацію більш ніж 4 000 ретельно перевіреним та зареєстрованим роботодавцям, а також переглянути вакансії та подати заявку на них.

Починаючи із 90-х років лікарки, вчителі, інженери приїжджали в Італію і, без знання мови і навіть без дозволу на проживання, бралися за будь-яку роботу, незважаючи на кваліфікацію, яку вони мали в Україні. «Це був їх вибір» скажете ви? Ні. На мою думку, це також були біженці, але – економічні.

Якщо ви плануєте залишитися в Італії надовго, не мрійте про додаткову виплату допомоги в Італії біженцям із України. Беріть долю у свої руки.

Більшість субсидій, які надаються в країні (Бонус 150Є, бонус 300Є, допомога на дітей та інші, про які ви читаєте в ЗМІ) видаються лише довготривалим резидентам із дозволом на проживання ЄС. Тобто навіть ті іммігранти, які працюють і сплачують податки в Італії зі звичайним дозволом на проживання, претендувати на них не можуть.

Сподіваюся ця інформація допоможе вам у рішеннях.

P.S. Цікаво почути думки із цього приводу у діаспорян та вимушених переселенців у коментарях.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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