Влада закликає українських біженців залишатися за кордоном щонайменше до весни

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

“Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою… Ви бачите, що робить Росія… На жаль, мережі (електромережі, – ред.) не витримують… Якщо у вас є можливість перезимувати за кордоном, то варто це зробити”, – сказала Верещук.

Вона також додала, що їй би хотілося, щоб б навесні “всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України”.

Нагадаємо, росіяни масово атакують критичну інфраструктуру України. Загарбники цілять по трансформаторах, розподільчих підстанціях і пунктах управління. Після того, як працівники ДСНС усувають наслідки прильоту, комунальники приводять систему до ладу.

Однак, не все можна відремонтувати швидко. Через це влада просить економити електрику, особливо в години пік, щоб мережі могли впоратися з навантаженням. А коли цього недостатньо – хтось вимушено сидить без світла по декілька годин, інколи – понад добу.

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