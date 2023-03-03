Декрет-закон про Невідкладні тимчасові положення про захист біженців з України n. 16 від 02 березня, входить у дію 03 березня 2023.

ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРМЕССО БІЖЕНЦІВ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Як було анонсовано раніше, Посвідки на тимчасове проживання, термін дії яких закінчується 4 березня 2023 року, видані бенефіціарам тимчасового захисту, залишаються чинними до 31 грудня 2023 року.

ФІНАНСУВАННЯ ПРИЙОМУ УКРАЇНЦІВ

Продовжується фінансування державних та благодійних організації, які приймають та надають допомогу переселенцям на суму 89.600.000 євро.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

До 30 квітня 2023 року Міністерство охорони здоров’я, регіони та Автономні провінції Тренто та Больцано, повинні перевірити фактично понесені витрати на медичне обслуговування біженців. У будь-якому разі, воно гарантується до кінця терміну діє пермессо на рівних умовах з громадянами Італії.

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ПЕРМЕССО ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ

З огляду на виняткову кількість заяв про надання дозволів на проживання міжнародного захисту, пов’язану з триваючим військовим конфліктом в Україні, Міністерство внутрішніх справ збільшує кількість персоналу, що розглядатиме їх справи.

Нагадую, дозвіл на проживання міжнародного захисту видають для легалізації українців, які жили в Італії до початку повномасштабної війни.

ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЦІКАВИТЬ УКРАЇНЦІВ

У декреті НЕ згадується чи повинні українці звертатися у квестуру для обміну пластикової картки чи отримання довідки про продовження.

У декреті НЕ згадується як саме продовжуватимуть медичні картки біженців.

У декреті НЕ згадується, чи можуть українці повертатися в Україну.

Щоб отримати відповіді на ці запитання слід зачекати постанов регіональних адміністрацій. А тим часом біженцям варто продовжувати вчити мову, шукати роботу, яка дала б можливість утримувати себе. Ну і звичайно – насолоджуватися кожним днем життя.

НОВИНИ ІЗ РЕГІОНІВ

Більшість квестур Італії кажуть що продовжувати не порібно у жодний спосіб, зокрема квестура Неаполя і Флоренції.

Квестура Реджо Калабрії рекомендує роздрукувати закон і носити його із собою.

Регіон Лаціо продовжив безкоштовне медичне обслуговування українців до 24.05.23.

Напишіть в коментарях, як це діє у вашому регіоні.

Маріанна Сороневич

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