В Італії діє проєкт Accoglienza&Lavoro (Прийом та робота) по наданні інформації з працевлаштування і підтримки українців, які мають міжнародний, тимчасовий, чи спеціальний захист.

Accoglienza&Lavoro – це проект, який просуває Assolavoro, Національна асоціація служб із працевлаштування, у партнерстві з UNHCR – Агентством ООН у справах біженців. Assolavoro разом із профспілками Nidil Cgil, Felsa Cisl та Uiltemp підписали Угоду про підтримку осіб, які користуються міжнародним, тимчасовим або спеціальним захистом, спрямовану на сприяння їхньому прийому, адаптації, соціальній та трудовій інтеграції.

Послуги надаються власникам посвідки на проживання для міжнародного захисту (статус біженця та додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту, або тим, кому квестура видала аналогічний документ в очікуванні видачі однієї з вищезгаданих посвідок на проживання.

Заходи, передбачені Угодою між Assolavoro та профспілками Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp, варіюються від форм фінансової підтримки (відшкодування витрат на психологічну допомогу, відшкодування витрат на придбання предметів першої необхідності для новонароджених, внесок на дитячий садок та освіту) до підвищення кваліфікації і навчання (італійської мови та професійних навичок), а також працевлаштування.

Проєкт також призначений для тих, хто приймає біженців. Працівники, які приймають протягом щонайменше 3 місяців осіб з міжнародним чи тимчасовим захистом, мають право отримати одноразову допомогу в розмірі тисячі євро, що можу бути збільшена до тисячі п’ятсот у разі прийняття вагітних жінок або неповнолітніх.

«Співпраця з Агентством ООН у справах біженців дозволить нам краще доносити інформацію про послуги, які надає сектор агенцій зайнятості для біженців, – підкреслює Алессандро Рамацца, президент Assolavoro. – Спільно з профспілками ми розробили план, що відповідає потребам тих, хто прибуває, за багатовимірною моделлю. Лише економічна підтримка або лише навчання, спрямоване на працевлаштування, призвели б до часткового, неповного підходу. Це найбільш далекосяжний проект, реалізований приватними компаніями на міжнародному рівні. Ми віримо, що це стане прикладом для інших подібних ініціатив в Італії та за кордоном», — підсумовує Рамацца.

Проєкт доступний італійською, англійською, французькою та українською мовами за посиланням.

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