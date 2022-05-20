Грошові виплати в Італії для переселенців з України. Все що треба знати

Грошова допомога має на меті фінансово підтримати у перший період після переїзду в Італію, переселенців з України.

РОЗМІР ДОПОМОГИ

• 300,00 євро на місяць для дорослого

• 150,00 євро на місяць на кожну дитину віком до 18 років

ХТО МАЄ ПРАВО НА ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ

Допомога призначена для тих, хто подав заявку на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту, та самостійно знайшли житло у родичів, друзів, сім’ї.

ХТО НЕ МАЄ ПРАВА НА ФІНАНСОВУ ДОПОМОГИ

Не мають права на фінансову допомогу ті, хто посилився у житлі, наданому італійськими організаціями (центри надзвичайної допомоги Cas, система прийому та інтеграції Sai, готелях тощо).

КОЛИ МОЖНА ПОДАВАТИ

Запит на фінансову допомогу можна бути подавати із часу подачі заяви на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту, до 30 вересня 2022 року.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ

Щоб подати заявку на фінансову допомогу, слід потрібно зареєструватися на сайті https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it.

Обов’язковим є:

наявність податкового коду (codice fiscale), вказаний у квитанції про подачу документів на дозвіл на проживання для тимчасового захисту),

номер мобільного телефону (ваш, або друзів, які розуміють італійську).

емейл адресу (ваш, або друзів, які розуміють італійську).

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ

На кожну дитину слід подавати окрему заяву для отримання допомоги. Якщо ви вписали дітей у вашу заяву, подайте на них заяву ще раз.

ЯК ДОВГО МОЖНА ОТРИМУВАТИ ДОПОМОГУ

Допомога надається протягом максимум трьох місяців з дати, зазначеної у квитанції про подання заяви про дозвіл на проживання; вона може нараховуватися щомісячно, за 2+1 місяць, або за однією виплатою за три місяці.

З ЯКОЇ ДАТИ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ДОПОМОГА

Допомога виплачується з дати, зазначеної у квитанції про подання заяви про дозвіл на проживання;

ЧЕРЕЗ СКІЛЬКИ ЧАСУ МОЖНА ОТРИМАТИ ГРОШІ

Часто люди питаються, через скільки часу вони зможуть отримати гроші. На жаль, відповіді на це запитання нема. Спочатку вашу заявку розглядатимуть на відповідність реквізитів закону, тож час залежить від ефективності роботи та завантаженості квестури.

Маріанна Сороневич

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