Дозволи на перебування для біженців в Італії у 2025 році

Італійський уряд нещодавно ухвалив важливі зміни щодо дозволів на перебування для громадян України, які отримали тимчасовий захист, у відповідь на гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні.

Ці зміни, запроваджені законодавчим декретом від 29 травня 2017 року, № 95, спрямовані на забезпечення більшої підтримки та стабільності для тих, хто знайшов притулок в Італії. Лінк знайдете в першому коментарі. Частина, що стосується українців є у §2.

Продовження Терміну Дії Дозволів на Перебування

Дозволи на перебування, надані бенефіціарам тимчасового захисту, які мали закінчитися 31 грудня 2024 року, продовжені до 4 березня 2026 року.

Це продовження було здійснено відповідно до виконавчого рішення (ЄС) 2024/1836 Ради від 25 червня 2024 року, яке подовжує період тимчасового захисту для переселенців з України.

Чи буде обмінюватися пластикова картка пермессо?

У законі не прописано процедури продовження. Але, враховуючи надзвичайне перегруженість квестур, дуже ймовірно що пластикова картка обмінюватися не буде.

Для прикладу, у великих містах Італії на зняття фото-дикталоскопічних даних для продовження довготривалих дозволів на проживання, в тому числі і дозволів для довготривалих резидентів ЄС, слід чекати понад 12 місяців. Тому ймовірність обміну пластикових карток для біженців, прирівнюється до нуля.

Умови для Конвертації Дозволу на Перебування

Українцям надано можливість конвертації дозволу на перебування у робочий дозвіл.

Під час подання заявки на продовження бенефіціари можуть конвертувати свій тимчасовий дозвіл на перебування у робочий дозвіл за наявності контракту на роботу. Цей захід не лише полегшує інтеграцію переселенців на італійський ринок праці, але й сприяє їхній економічній та соціальній самодостатності.

Можливість дострокового скасування дозволів на проживання

Незважаючи на продовження, дозволи на перебування можуть бути достроково скасовані, якщо Рада Європейського Союзу ухвалить рішення про припинення тимчасового захисту.

Висновки

Продовження дозволів на перебування для громадян України є важливим кроком для надання конкретної підтримки тим, хто змушений був залишити свою країну через конфлікт. Подовжуючи термін дії дозволів та пропонуючи можливість конвертації у робочі дозволи, Італія демонструє свою прихильність до прийняття та інтеграції українських переселенців.

Цей захід не лише гарантує безпеку та стабільність тисячам людей, але й сприяє зміцненню соціальної та економічної тканини країни, пропонуючи нові можливості як для бенефіціарів, так і для громад, які їх приймають.