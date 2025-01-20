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Дозволи на перебування для біженців в Італії у 2025 році

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Італійський уряд нещодавно ухвалив важливі зміни щодо дозволів на перебування для громадян України, які отримали тимчасовий захист, у відповідь на гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні.

Ці зміни, запроваджені законодавчим декретом від 29 травня 2017 року, № 95, спрямовані на забезпечення більшої підтримки та стабільності для тих, хто знайшов притулок в Італії. Лінк знайдете в першому коментарі. Частина, що стосується українців є у §2.

⚖️ Продовження Терміну Дії Дозволів на Перебування ⚖️

Дозволи на перебування, надані бенефіціарам тимчасового захисту, які мали закінчитися 31 грудня 2024 року, продовжені до 4 березня 2026 року.

Це продовження було здійснено відповідно до виконавчого рішення (ЄС) 2024/1836 Ради від 25 червня 2024 року, яке подовжує період тимчасового захисту для переселенців з України.

⚖️ Чи буде обмінюватися пластикова картка пермессо? ⚖️

У законі не прописано процедури продовження. Але, враховуючи надзвичайне перегруженість квестур, дуже ймовірно що пластикова картка обмінюватися не буде.

Для прикладу, у великих містах Італії на зняття фото-дикталоскопічних даних для продовження довготривалих дозволів на проживання, в тому числі і дозволів для довготривалих резидентів ЄС, слід чекати понад 12 місяців. Тому ймовірність обміну пластикових карток для біженців, прирівнюється до нуля.

⚖️ Умови для Конвертації Дозволу на Перебування ⚖️

Українцям надано можливість конвертації дозволу на перебування у робочий дозвіл.

Під час подання заявки на продовження бенефіціари можуть конвертувати свій тимчасовий дозвіл на перебування у робочий дозвіл за наявності контракту на роботу. Цей захід не лише полегшує інтеграцію переселенців на італійський ринок праці, але й сприяє їхній економічній та соціальній самодостатності.

⚖️Можливість дострокового скасування дозволів на проживання ⚖️

Незважаючи на продовження, дозволи на перебування можуть бути достроково скасовані, якщо Рада Європейського Союзу ухвалить рішення про припинення тимчасового захисту.

Висновки

Продовження дозволів на перебування для громадян України є важливим кроком для надання конкретної підтримки тим, хто змушений був залишити свою країну через конфлікт. Подовжуючи термін дії дозволів та пропонуючи можливість конвертації у робочі дозволи, Італія демонструє свою прихильність до прийняття та інтеграції українських переселенців.

Цей захід не лише гарантує безпеку та стабільність тисячам людей, але й сприяє зміцненню соціальної та економічної тканини країни, пропонуючи нові можливості як для бенефіціарів, так і для громад, які їх приймають.

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