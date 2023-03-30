Допомога українським біженцям в Італії: як оформити документи та який розмір виплат

Українські біженці можуть отримати в Італії статус тимчасового захисту на рік з можливим продовженням його дії до двох років. Але оформлення статусу може зайняти до чотирьох місяців.

Ось отримати відповідний статус, скільки грошей отримають біженці та на багато інших питань, які можуть виникнути в українців в Італії.

Процедура отримання статусу тимчасового захисту

Статус тимчасового захисту передбачає дозвіл на проживання (permesso di soggiorno), доступ до ринку праці та житла, а також дозвіл на відкриття базового банківського рахунку. Але варто зазначити, що переселенцям потрібно обов’язково вчити італійську.

В українців є вісім днів після прибуття в країну повідомити про свою присутність (dichiarazione di presenza) місцевим органам влади, звернувшись до Комісаріату/Головного управління поліції (Questura).

Там треба уточнити порядок оформлення дозволу на проживання відповідно до статусу: тимчасовий захист, статус біженця, отримання притулку або возз’єднання сім’ї.

Далі необхідно зробити запит на отримання тимчасової картки медичного обслуговування у місцевому відділенні санітарної служби (ASL).

Якщо під час оформлення дозволу на проживання Комісаріат не видав національний ідентифікаційний код, то потрібно самостійно звернутися до податкової служби (Agenzia dell’Entrate). Такі випадки бувають у деяких провінціях Італії.

Фінансова допомога

Українським біженцям виплачують300 євро допомоги дорослим та 150 євро дитині протягом трьох місяців. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити анкету онлайн, після оформлення статусу тимчасового захисту та отримання ідентифікаційного коду.

Медична допомога

За наявності статусу тимчасового захисту українець має право отримувати медичну допомогу.

Якщо статус ще не оформлений, то все одно громадянин може отримати безкоштовну невідкладну медичну допомогу, вакцинацію, видачу направлень на клінічні обстеження та необхідних медикаментів.

Щоб отримати меддопомогу, потрібно мати код STP (straniero temporaneamente presente). Його видають у закладах охорони здоров’я.

Робота

Статус тимчасового захисту передабчає право на доступ до національного ринку праці, але це ще не гарантія. що можна легко знайти там роботу.

Освіта

Після набуття статусу тимчасового захисту українські біженці мають право віддати дитину до безкоштовної школи.

Якщо батьки хочуть віддати дитину у безкоштовний дитячий садок, то мають звернутися до соціальних служб, які допоможуть з оформленням.

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