До уваги подорожуючих. Митні правила ввезення особистих речей в Україну

Державна митна служба нагадала про правила переміщення особистих речей під час в’їзду в Україну.

Як передає Укрінформ, про це ДМСУ повідомила у Телеграмі.

“Чимало українських сімей повертаються додому з їх тимчасового прихистку за кордоном. З огляду на те, що вміст ваших валіз міг суттєво зрости після кількамісячного перебування поза рідним домом, та ще й у різні сезони, нагадаємо деякі правила ввезення громадянами особистих речей і товарів”, – ідеться у повідомленні.

Особисті речі, що переміщуються громадянами у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, не оподатковуються митними платежами і звільняються від проведення заходів офіційного контролю.

За загальним правилом, особисті речі не декларуються письмово. Проте, за бажанням, громадянин може їх задекларувати. Письмову декларацію необхідно обов’язково подати, якщо цього вимагає посадова особа митниці.

Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, наведений у статті 370 Митного кодексу України.

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Зокрема це товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки – 0,5 л туалетної води та 100 г парфумів;

та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки – 0,5 л туалетної води та 100 г парфумів; одяг, білизна, взуття , що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні; особисті прикраси , у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні; індивідуальне письмове та канцелярське приладдя ;

; не більше двох музичних інструментів ;

; мобільні телефони – не більше двох штук;

– не більше двох штук; переносні персональні комп’ютери – не більше двох, і периферійне обладнання до них.

– не більше двох, і периферійне обладнання до них. Можна також провозити індивідуальні вироби медичного призначення, з ознаками таких, що були в користуванні, та ліки, в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

з ознаками таких, що були в користуванні, та ліки, в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України; звичайні та прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон, а у разі відсутності дітей – не більше одної;

у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон, а у разі відсутності дітей – не більше одної; одне крісло для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – не більше одного;

на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – не більше одного; спортивне спорядження, зокрема велосипед, призначене для використання однією особою.

“Якщо крім особистих речей ви переміщуєте якісь придбані за кордоном подарунки, сувеніри й інші товари, то необхідно пам’ятати, що без оподаткування одна особа може ввезти в Україну товари: загальна вага яких не перевищує 50 кг, або загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро“, – зауважили у Держмитслужбі.

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