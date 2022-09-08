У зв’язку із війною, в Італію приїхало багато українських дітей шкільного віку. Їх батьки розмірковують, чи потрібно віддавати дітей у італійську школу, якщо вони дистанційно навчаються в українській.

Саме для них ця інформація Міністерства освіти Італії.

НАВЧАННЯ У ШКОЛІ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ!

В Італії діє обов’язок навчання для дітей від 6 до 18 років. Вони повинні відвідувати школи, акредитовані міністерством освіти Італії.

Міносвіти визначає цей обов’язок незаперечним (assolto all’obbligo scolastico). Батьки дитини несуть відповідальність за невідвідування дитиною школи.

Для біженців із України не існує винятку із цього правила, навіть якщо діти навчаються на дистанції в українських освітніх закладах.

НАВЧАННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ НА ДИСТАНЦІЇ НЕ ВІДМІНЯЄ ОБОВ’ЯЗОК НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ІТАЛІЙСЬКІЙ ШКОЛІ (АБО У ШКОЛАХ, АКРЕДИТОВАНИХ У МІНОСВІТИ ІТАЛІЇ).

ЗАРАХУВАННЯ В ІТАЛІЙСЬКУ ШКОЛУ

Діти-іноземці зараховуються до класу, який відповідає їхньому віку, якщо педагогічний колектив не вирішить інакше.

Зарахування у клас відбувається враховуючи:

організацію навчання в країні походження учня, оцінки знаннь італійської мови, умінь і навичок учня.

Зарахування у школу відбувається у будь-який момент протягом навчального року.

Ви можете записати дитину до державної школи навіть якщо у вас немає ні дозволу на проживання в країні, ні фіскального коду.

Дитину приймуть у школу, навіть якщо вона не володіє італійською.

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ В ІТАЛІЇ

В Італії діє ряд суботніх і недільних українських шкіл. Деякі із них видають атестати зрілості, визнані Міністерством освіти України, інші – мають на меті зберегти ідентичність маленьких українців.

Відвідання цих шкіл, як і навчання на дистанції, не змінює обов’язок школярів навчатися в італійській школі. Проте ваші діти матимуть можливість бути в українському середовищі і після повернення в Україну, мати український табель/атестат про освіту.

Адреси українських шкіл в Італії знайдете ТУТ.

ДИТСАДКИ, СЕРЕДНЯ І ВИЩА ОСВІТА

Відвідування дитсадків в Італії необов’язкове, одержання середньої і вищої освіти відбувається за бажання студентів.

На цьому інформаційному ресурсі ви знайдете інформацію про освітню систему в Італії і дізнаєтеся, як записати дитину до школи в Італії.

Додаток Scuola in Chiaro допоможе знайти заклади освіти найближчі до вашого дому.

Маріанна Сороневич

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