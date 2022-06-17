Народні депутати підготували законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами, наданими на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено війною. Про це сьогодні, 5 червня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що законопроєкт уже погоджений і буде поданий до Верховної Ради протягом тижня.

“За дорученням президента погодили з головою Нацбанку та прем’єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій. У ВР внесемо законопроєкт протягом наступного тижня. Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об’єкт”, — пояснив Гетманцев.

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