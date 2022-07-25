Відтепер на порталі “Дія” можна замовити дублікат або витяг документів – свідоцтва про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Про це повідомляє пресслужба сервісу “Дія” у Telegram.

Зазначається, що раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити у ДРАЦС, зараз же на порталі “Дія” за кілька кліків можна подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги.

“Якщо ви загубили, втратили чи забули, скажімо, свідоцтво про шлюб під час евакуації чи переїзду, замовте його повторну видачу на порталі Дія – просто заповніть форму. Відео, як скористатися послугою, тут”, – пояснили в “Дії”.

Зараз можна замовити дублікати та витяги про:

народження

смерть

зміну імені

реєстрацію шлюбу

розірвання шлюбу.

“Отримайте документ у ДРАЦС або замовте доставку Укрпоштою”, – додали в “Дії”.

Економічна правда

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