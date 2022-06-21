Запрошуємо на зустрічі із українськими психологами у Мілані

Щоб допомогти українським переселенцям пережити психологічні травми від війни, у Мілані організовано зустрічі із українськими психологами.

Про пекло війни абсолютна більшість із нас знала лише з книг та фільмів.Тепер, нажаль це не так.

Страх, тривога, відчай, апатія, втрата сенсу — з такими почуттями багато людей просинаються у своїх домівках та підвалах, в тимчасових притулках по всьому світі.

Але навіть опинившись у фізичній безпеці почувати себе спокійно, а тим біль розслаблено чи щасливо – важко.

З одного боку журба, бо Батьківщина у вогні, туга за рідними та близькими, що залишилися вдома чи розкидані світом, тривога за тих, що, хоч може і незнайомі, зараз захищають нашу країну.

З іншого – спустошенність в чужій країні, скрута у пошуку житла, роботи, спілкування.

Ще з ішого – почуття провини за те, над чим не маємо сили, перед дітьми, що позбавлені безтурботності дитинства. Перед тими, хто не зміг або вирішив не їхати, і все ще в Україні в небезпеці фізичній.

І таких боків-емоцій десятки, сотні, і всі кружляють в голові одночасно.

Щоб допомогти українцям, що зараз тимчасово перебувають у Мілані, пережити ці страшні дні та віднайти втрачені опори, SupportUAChildren APS за підтримки @INTERSOS та @UNHCR_italia організували групові зустрічі з психологами Tetiana Molodii та Aleksandra Tambovtseva – українками, що живуть і практикують в Мілані.

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Зустрічі відбуватимуться:

по середах о 9:30

15, 22, 29 червня, 6 липня

та

по четвергах о 17:00

23, 30 червня та 7 липня

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Про місце проведення кожної зустрічі ви можете дізнатися на сторінці Facebok Центру культури та розвитку “РоДоСи” Мілан або на Інстаграм.

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Віра, повноцінне відчуття себе у сьогоденні та плани на майбутнє допомагають триматися і боротись за своє.

Давайте знайдемо цю опору разом!

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