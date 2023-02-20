Зміни у правилах видачі закордонних паспортів для дітей

Батько може отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати.

Але під час подання заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині (у віці до 12 років) один з батьків має вказати іншого (матір/батька, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, сестру, брата, діда, бабу), який буде отримувати готовий документ.

Крім того, забрати виготовлений закордонний паспорт, оформлений дитині у віці до 12 років, може будь-яка особа, уповноважена на це законним представником, на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Принагідно нагадуємо, що кожен громадянин України має можливість оформити закордонний паспорт з народження, а ID-картку – з 14-ти років.

Звертаємо увагу! Отримати інформацію щодо стану оформлення документа можна на офіційному веб-сайті ДМС, скориставшись сервісом «Перевірка стану оформлення документів»

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