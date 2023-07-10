Генеральне консульство України в Неаполі повідомило про те, що квестура Неаполя почала видачу оновленних дозволів на проживання українським біженцям в Італії.

“Квестура міста Неаполь готова видавати виготовлені дозволи на проживання (permesso di soggiorno) громадянам України, які подали документи як тимчасово переміщені особи.”, – читаємо у повідомлення на сторінці Генерального консульства.

Для отримання permesso di soggiorno необхідно перевірити готовність документів за номером Вашої справи відповідно до списку, який постійно оновлюється (список за посиланням тут).

У разі підтвердження готовності дозволу на проживання, Ви повинні особисто прибути до Квестури місто Неаполь з дійним закордонним паспортом або консульським сертифікатом та квитанцією про подачу документів (ricevuta).

Дні та години видачі документів у Квестурі м.Неаполь 10,11,12 та 13 липня з 14:30 – 17:30.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.