Квестура Флоренції почала попередній запис на продовження пермессо для біженців

Квестура Флоренції першою в Італії почала попередній запис на продовження пермессо для біженців. Зробити це можна через Телеграм.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії.

У більшості, тривалість дозволу на проживання закінчується 4 березня 2023 року. Тому питання як і коли і як продовжувати цей документ стоїть дуже гостро.

Ось що йдеться у повідомленні про продовження дозволу на проживання для біженців:

Тимчасові переселенці повинні подати заяву на поновлення їх дозволу на проживання онлайн, виключно через Телеграм-канал, який можна знайти за лінком @protezionetemporaneaucraina_fi , або номером +393347549044.

У повідомленні слід вказати:

Заголовок: ОНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Вказати ім’я, прізвище, номер телефону

Надіслати фото вашого дозволу на проживання

Увага, повідомлення і дані слід надсилати італійською мовою за нижченаведеним зразком.

Приклад повідомлення:

RINNOVO di PROTEZIONE TEMPORANEA

Marianna Soronevych

+39 347 365….

(фото документа)

Після відіслання, зачекайте відповідь квестури. Вам надійде повідомлення із вказаною датою прийому.

Вам слід пред’явити це повідомлення на прохідній у день прийому у квестурі.

Увага! Цей алгоритм дій лише для тимчасових переселенців, які належать до компетенції квестури Флоренції. Усі інші переселенці читайте тут: ПРОДОВЖЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Згідно з попередньою постановою, що регулювала прийом в Італії біженців з України, дозвіл на проживання повинні продовжити на 6 місяців і потім знову на 6 місяців. Тобто – максимум ще на 1 рік, з урахуванням ситуації в Україні, до березня 2024 року.

Нагадуємо, що від початку повномасштабної війни, за даними міністерства внутрішніх справ Італії, 169,306 українців подали заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового притулку в Італії. З них 121,50 жінки (в тому числі неповнолітні) і 48256 – чоловіки (в тому числі неповнолітні).

Підготувала Маріанна Сороневич

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