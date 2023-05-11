Медичне обслуговування українських біженців в Італії

Інформація для українських біженців, які прибули в Італію, та тих, хто планує шукати притулок в країні щодо їх прав на медичне обслуговування.

Медичне обслуговування після прибуття в Італію

Для отримання доступу до медичного обслуговування у державних медичних установах Італії необхідно отримати код STP (Straniero temporaneamente presente — довідку іноземця, який тимчасово перебуває на території Італії).

Наявність посвідчення STP дає право на термінове та базове медичне обслуговування (доступ до відділень невідкладної допомоги, вакцинації, направлення на клінічні обстеження, відвідування фахівців і отримання медикаментів).

Медичне обслуговування біженців, що мають дозвіл на проживання в Італії

Заява на отримання дозволу на проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне обслуговування, ідентичне тому, що надається громадянам Італії.

Для доступу до медичного обслуговування необхідна реєстрація у поліклініці (ASL) за місцем проживання (тобто, за адресою, зазначеною в заяві на посвідку на проживання).

Реєстрація дає вам можливість вибрати лікаря загальної практики та/або педіатра. Після реєстрації вам буде видано паперовий документ, який містить наступні дані:

ідентифікаційний код;

ім’я та прізвище;

ім’я та прізвище обраного лікаря та/або педіатра.

Лікарі загальної практики та педіатри нададуть вам безкоштовно:

загальний медичний огляд

направлення на прийом до профільних спеціалістів

випишуть рецепти на медичні препарати та обстеження

Ліки, виписані лікарем, відпускаються в аптеках.

Захист прав вагітних і породіль

В Італії кожна жінка має право на допомогу під час вагітності та пологів. Якщо ви вагітні, зверніться до лікаря загальної практики для отримання доступу до таких послуг:

супровід вагітності: акушерські огляди, УЗД, обстеження й апаратні обстеження;

допомога під час переймів і пологів;

післяпологовий догляд, зокрема післяпологові огляди.

Госпіталізація

Для госпіталізації необхідне письмове направлення від лікаря загальної практики, проте в надзвичайних випадках, вона проводиться лікарем відділення невідкладної допомоги, куди слід звертатися в разі екстреної ситуації.

Щеплення від інфекційних захворювань

Ви можете пройти вакцинацію від дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, кору, паротиту, краснухи, а також, залежно від рекомендацій органів охорони здоров’я, отримати щеплення іншими вакцинами, які будуть надані Вам та Вашим дітям безкоштовно.

Обстеження на туберкульоз

Ви можете пройти обстеження на туберкульоз.