Мовні, і курси професійної підготовки онлайн для біженців в Італії

Підтримка українських жінок в Італії! Ви виїхали з України через війну та отримали тимчасовий захист в Італії.

OIM Italia – Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo реалізує проєкт, спрямований на підтримку соціально-економічної інтеграції українок в Італії та запобігання ризикам, пов’язаних із торгівлею людьми та трудовою експлуатацією:

💡 Інформаційні сесії з громадської орієнтації та італійської культури

📚 Заходи спрямовані на сприяння процесу соціально-трудової інтеграції

📕 Дистанційні курси італійської мови різних рівнів

📗 Послуга з підтримки у складанні резюме італійською мовою та оцінка професійних навичок

📘 Дистанційні курси професійного навчання (мода, туризм, готельний бізнес, інформаційні технології)

Більше про безкоштовні курси та інформаційні сесії для громадян України за посиланням.



Для участі запрошуємо заповнити формуляр.

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