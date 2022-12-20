in Біженці в Італії

Мовні, і курси професійної підготовки онлайн для біженців в Італії

Підтримка українських жінок в Італії! Ви виїхали з України через війну та отримали тимчасовий захист в Італії.

OIM Italia – Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo реалізує проєкт, спрямований на підтримку соціально-економічної інтеграції українок в Італії та запобігання ризикам, пов’язаних із торгівлею людьми та трудовою експлуатацією:

  • 💡 Інформаційні сесії з громадської орієнтації та італійської культури
  • 📚 Заходи спрямовані на сприяння процесу соціально-трудової інтеграції
  • 📕 Дистанційні курси італійської мови різних рівнів
  • 📗 Послуга з підтримки у складанні резюме італійською мовою та оцінка професійних навичок
  • 📘 Дистанційні курси професійного навчання (мода, туризм, готельний бізнес, інформаційні технології)

Більше про безкоштовні курси та інформаційні сесії для громадян України за посиланням.

Для участі запрошуємо заповнити формуляр.

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі https://t.me/ucrainiitalia

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