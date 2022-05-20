in Біженці в Італії

МОН оприлюднили список країн у яких можна скласти спрощене ЗНО

Спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест – можна буде скласти у 23 країнах Європи.

19 травня список країн затвердив наказом міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.

Тестування заплановано в наступних країнах:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Угорщина;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швеція.

Мультипредметний тест за кордоном буде ідентичним тому, який складатимуть в Україні.

Читайте також: РОСІЯ ПОШАРПАНА І НЕВМІЛА, АЛЕ ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ ЩЕ ДАЛЕКО

Також не відрізнятимуться і умови: екзаменаційні центри будуть обладнані комп’ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.

“Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти”, – наголошують в МОН.

Нагадаємо, раніше Міносвіти оприлюднило список областей, в яких проводитиметься мультипредметний тест.

Також 20 травня стартував перший етап підтвердження реєстрації на участь у мультипредметному тесті, який триватиме до 7 червня.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 1 Середній: 5]

Росія пошарпана і невміла, але перемога України ще далеко

Запрошуємо на концерт класичної музики у Римі на підтримку України