Навчання в школах Італії. Все що треба знати

У цій статті знайдете інформацію про те, як знайти школу для вашої дитини, типи навчальних закладів, запис у школу, харчування, оцінювання та інше.

Як знайти школу для вашої дитини

Знайти місцезнаходження найближчого дитсадка школи, залежно від віку вашої дитини, можна знайти на цьому сайті.

Типи навчальних закладів в Італії

● Дитячий садок (яслі) для дітей до 3 років

● Дитячий садок від 3 до 6 років

● Початкова школа від 6 до 11 років

● Загальноосвітня школа 1-го рівня від 11 до 14 років

● Загальноосвітня

Для запису дітей у школу слід подати заяву у секретаріат навчального закладу.

Разом із заявою бажано надати:

свідоцтво про народження

довідки про щеплення

довідку про школу, де дитина навчалася в Україні

У разі відсутності цих документів батьки самостійно засвідчують дату народження учня, клас, який відвідувала дитина в країні походження, та всю іншу необхідну інформацію.

Коли здійснюється запис у школу в Італії

Записати своїх дітей до школи в будь-який протягом час навчального року, навіть якщо шкільний процес вже розпочався. Усі діти не лише мають право, вони зобов’язані відвідувати школу в Італії, навіть якщо батьки не мають дозволу на проживання.

Для відвідування ясель та дитсадка необхідно мати профілактичні щеплення.

Шкільний календар

Навчання триває близько 9 місяців. Воно починається приблизно в середині вересня і закінчується приблизно в середині червня. Ясла та дошкільні заклади працюють до кінця червня.

Для всіх шкіл передбачено два періоди канікул:

близько двох тижнів, на різдвяні свята;

близько тижня, на Великдень;

Інші дні канікул розподіляються протягом навчального року і залежать від рішень адміністрації шкіл.

Навчання, зазвичай, відбувається в першу половину дня.

Час початку та закінчення уроків залежить від рівня школи, моделі, обраної батьками, та організації окремої школи.

У разі відсутності дитини на уроках, батьки або особи, що їх замінюють, повинні надавати

пояснення.

Вивчення католицької релігії

В італійських школах передбачається викладання католицької релігії протягом однієї або двох годин на тиждень (залежно від рівня школи).

Під час реєстрації батьки повинні повідомити, чи погоджуються вони на участь їх дітей в уроках релігії.

Харчування у школі

Коли навчання триває також у другій половині дня, у школах надається харчування. Батьки вносять оплату за обід своєї дитини відповідно до рівня доходів сім’ї, або звільняються від неї.

Якщо у вашої дитини є особливі потреби, ви можете попросити для неї спеціальну дієту за станом

здоров’я.

Щоб отримувати харчування у школі, у більшості випадків необхідно подати запит

Якщо дитина не володіє італійською мовою

Якщо ваша дитина не знає італійської мови, школа організовує усне та письмове навчання італійської мови; Навчання вестиметься індивідуально або в невеликих групах.

Зустріч батьків і вчителів

Вчителі періодично зустрічаються з батьками, щоб поговорити з ними про навчальні програми, труднощі та успіхи дітей.

Ці зустрічі важливі, тому що школа та сім’я можуть співпрацюватидля інтеграції школярів в новий контекст.

Кожен вчитель повідомляє батькам день і час, коли вони можуть зустрітися з ним. Батьки також можуть попросити про співбесіду з вчителями із власної ініціативи.

Оцінки в італійських школах

Навчальний рік в італійській школі ділиться на триместри або чверті.

Наприкінці триместру чи чверті вчителі проводять оцінювання результатів учнів та готують табель, який передається родині.

У початковій школі цінки є описовим, а у старших класах середньої освіти оцінюються по 10-бальній системі.

