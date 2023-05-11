Навчання в школах Італії. Все що треба знати

У цій статті знайдете інформацію про те, як знайти школу для вашої дитини, типи навчальних закладів, запис у школу, харчування, оцінювання та інше.
Як знайти школу для вашої дитини
Знайти місцезнаходження найближчого дитсадка школи, залежно від віку вашої дитини, можна знайти на цьому сайті.
Типи навчальних закладів в Італії
● Дитячий садок (яслі) для дітей до 3 років
● Дитячий садок від 3 до 6 років
● Початкова школа від 6 до 11 років
● Загальноосвітня школа 1-го рівня від 11 до 14 років
● Загальноосвітня
Для запису дітей у школу слід подати заяву у секретаріат навчального закладу.
Разом із заявою бажано надати:
- свідоцтво про народження
- довідки про щеплення
- довідку про школу, де дитина навчалася в Україні
У разі відсутності цих документів батьки самостійно засвідчують дату народження учня, клас, який відвідувала дитина в країні походження, та всю іншу необхідну інформацію.
Коли здійснюється запис у школу в Італії
Записати своїх дітей до школи в будь-який протягом час навчального року, навіть якщо шкільний процес вже розпочався. Усі діти не лише мають право, вони зобов’язані відвідувати школу в Італії, навіть якщо батьки не мають дозволу на проживання.
Для відвідування ясель та дитсадка необхідно мати профілактичні щеплення.
Шкільний календар
Навчання триває близько 9 місяців. Воно починається приблизно в середині вересня і закінчується приблизно в середині червня. Ясла та дошкільні заклади працюють до кінця червня.
Для всіх шкіл передбачено два періоди канікул:
- близько двох тижнів, на різдвяні свята;
- близько тижня, на Великдень;
- Інші дні канікул розподіляються протягом навчального року і залежать від рішень адміністрації шкіл.
Навчання, зазвичай, відбувається в першу половину дня.
Час початку та закінчення уроків залежить від рівня школи, моделі, обраної батьками, та організації окремої школи.
У разі відсутності дитини на уроках, батьки або особи, що їх замінюють, повинні надавати
пояснення.
Вивчення католицької релігії
В італійських школах передбачається викладання католицької релігії протягом однієї або двох годин на тиждень (залежно від рівня школи).
Під час реєстрації батьки повинні повідомити, чи погоджуються вони на участь їх дітей в уроках релігії.
Харчування у школі
Коли навчання триває також у другій половині дня, у школах надається харчування. Батьки вносять оплату за обід своєї дитини відповідно до рівня доходів сім’ї, або звільняються від неї.
Якщо у вашої дитини є особливі потреби, ви можете попросити для неї спеціальну дієту за станом
здоров’я.
Щоб отримувати харчування у школі, у більшості випадків необхідно подати запит
Якщо дитина не володіє італійською мовою
Якщо ваша дитина не знає італійської мови, школа організовує усне та письмове навчання італійської мови; Навчання вестиметься індивідуально або в невеликих групах.
Зустріч батьків і вчителів
Вчителі періодично зустрічаються з батьками, щоб поговорити з ними про навчальні програми, труднощі та успіхи дітей.
Ці зустрічі важливі, тому що школа та сім’я можуть співпрацюватидля інтеграції школярів в новий контекст.
Кожен вчитель повідомляє батькам день і час, коли вони можуть зустрітися з ним. Батьки також можуть попросити про співбесіду з вчителями із власної ініціативи.
Оцінки в італійських школах
Навчальний рік в італійській школі ділиться на триместри або чверті.
Наприкінці триместру чи чверті вчителі проводять оцінювання результатів учнів та готують табель, який передається родині.
У початковій школі цінки є описовим, а у старших класах середньої освіти оцінюються по 10-бальній системі.