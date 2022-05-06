Посольство України в Італії пояснило актуальну інформацію стосовно навчання українських учнів, які вимушено перебувають на території Італії.

Дистанційне навчання в школах України

Повідомляємо, що якщо заклад загальної середньої освіти, у якому діти здобували освіту в Україні, не функціонує або не здійснює дистанційне навчання, необхідно подати заяву про зарахування до будь-якого іншого закладу на території України.

Допомогу у виборі такого закладу надають департаменти освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.

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Навчання в Міжнародній українській школі

Крім цього, українські діти, які перебувають в Італії, мають можливість відвідувати окремі заклади та класи для переселенців, навчання в яких провадитиметься за державними стандартами та освітніми програмами України.

Видача документів про освіту в таких випадках здійснюватиметься Міжнародною українською школою Міністерства освіти і науки України (далі – МУШ) або будь-яким іншим закладом загальної середньої освіти України, з яким громадські організації українців та/або заклади освіти країн перебування мають чи матимуть відповідні угоди про допомогу українським дітям.

Посольство України звертає увагу, що всі учні повинні бути у встановленому законодавством України порядку зараховані до МУШ (як учні-екстерни) або іншого закладу освіти.

Крім цього, батьки можуть також звернутися до МУШ із заявою про зарахування на екстернат на індивідуальній основі. Необхідну інформацію розміщено на сайті школи (в.о. директора Кіріна Олександра Євгенівна, електронна пошта uis_kirina@ukr.net).

Навчання в італійських школах

Діти з України можуть також бути зараховані за заявами батьків до італійських закладів загальної середньої освіти. Це надасть можливість учням системно продовжити здобуття освіти.

Дистанційні школи України

Під час воєнного стану дистанційні школи України надають безоплатний доступ до навчання за освітніми програмами України.

В усіх випадках діти можуть використовувати для групової чи індивідуальної роботи будь-які онлайн ресурси, насамперед Всеукраїнську школу онлайн (є також мобільний застосунок), де розміщено всі навчальні матеріали для учнів 5-11 класів.

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На сайті Міністерства освіти України розміщено також всеукраїнський розклад, у якому, зокрема, представлено освітні ресурси для учнів у тому числі початкової школи.

МУШ також підготувала програми самостійної роботи, де розміщено посилання на електронні підручники та дидактичні/мультимедійні матеріали.

Програми самостійної роботи упорядковано по класах та предметах.

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