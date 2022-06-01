На яку фінансову допомогу можуть розраховувати українці та переселенці під час війни

В умовах війни держава підтримує вимушених переселенців та інші вразливі категорії населення соціальними виплатами. Міжнародні організації теж долучаються до допомоги українцям. УНІАН дізнавався, які зміни у соціальній підтримці відбулися останнім часом та чи вистачить державі ресурсів.

Українців цими вихідними схвилювали гучні заголовки стосовно можливого скасування соціальної допомоги деяким внутрішнім переселенцям. Традиційно в цьому побачили зраду. Але насправді нічого поганого не трапилося, і ті, хто потребують допомоги, без неї не залишаться.

У березні уряд запровадив допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – 2000 гривень кожному дорослому, 3000 гривень – на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Виплати більшість людей почали отримувати ближче до травня, часто одразу за 2 місяці – березень та квітень. Та з травня коло отримувачів допомоги дещо звузилося. Причина – звільнення частини українських територій від окупантів та повернення громадян додому.

Відтепер грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому. Крім цього, виплати будуть продовжувати отримувати ті українці, у кого пошкоджені або зруйновані будинки.

“З травня виплати будуть отримувати ті, хто живе в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їм дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися вже з травня”, – повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона пояснила, що, коли в березні була запроваджена допомога на проживання ВПО, в країні було 14 регіонів, які підпадали під зону активних бойових дій. Сьогодні таких регіонів вісім.

“Сьогодні завдяки нашим ЗСУ їх менше, і слава богу, що сьогодні люди мають можливість повертатися на свої місця проживання. Але принцип залишається незмінним: якщо на території йдуть активні бойові дії, ти отримуєш допомогу на проживання. Якщо в тебе зруйноване житло, – ти отримуєш допомогу на проживання”, – наголосила очільниця Мінсоцполітики.

За словами Лазебної, за квітень-травень з бюджету було спрямовано понад 9 млрд гривень на допомогу на проживання більш ніж 2 млн внутрішньо переміщених осіб.

Чимало людей скаржилися, що отримують виплати із затримкою, майже в кінці травня. Та це і не дивно, враховуючи нинішню ситуацію з державним бюджетом, який наразі лише на третину фінансується з власних надходжень, решта – міжнародна грантова та кредитна допомога.

У Мінсоцполітики пояснили, що в умовах обмеженого фінансового ресурсу соціальні виплати були розподілені за пріоритетністю, що зумовило певні затримки у деяких випадках.

“Враховуючи обмежений фінансовий ресурс, державі доводиться пріоритезувати свої видатки. На першому місці – видатки на національну оборону та армію. Тобто все, що пов’язано з національною безпекою. Другим питанням стоять ті виплати, які є соціально спрямованими та є основним джерелом для проживання людей, зокрема, це пенсійні виплати та соцвиплати.

Далі йдуть всі решта соціальних виплат, у тому числі – виплати тимчасово переміщеним особам. Були певні проблеми, але станом на зараз профінансовані усі заявки на виплати тимчасово переміщеним особам”, – зазначив заступник міністра Віталій Музиченко.

Міжнародна допомога

Слід зазначити, що українських внутрішніх переселенців фінансово підтримують і міжнародні організації. Зараз в Україні діють програми виплат від ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН), а також Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Так, ЮНІСЕФ надає додаткову допомогу українським переселенцям з найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, допомогу зможуть отримати родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років, та сім’ї з двома або більше дітьми, де одна чи більше дітей мають інвалідність.

А в рамках меморандуму Всесвітньої продовольчої програми ООН та Мінсоцполітики близько півмільйона українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 гривень. Така допомога передбачена для найбільш вразливих груп населення з-поміж ВПО.

Виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.

Вже в середині травня Кабінет міністрів розширив перелік громадян, які можуть претендувати на подібні виплати по 2,2-2,5 тис. гривень щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати й люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території.

Саме сьогодні, 31 травня, така можливість з’явилася на сайті “єДопомога”. Люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи, можуть сформувати на соціальній платформі “єДопомога” заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Ці заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів.

Першочергова підтримка переселенців

Кореспондент УНІАН поспілкувалась з мешканкою Луганщини Світланою, яка була вимушена покинути свої міста через бойові дії та оселитися на заході України. Жінка, яка втратила одночасно житло і роботу, стала на облік внутрішньо переміщених осіб одразу по приїзду на нове місце у березні. Кошти державної підтримки отримала у травні, одразу за два місяці.

“Гроші прийшли, хоч і з затримкою. Дуже багато переселенців, по можливості їм зараховують кошти. Раніше за державну допомогу прийшли гроші від ООН у розмірі 2220 гривень, просто банківським переказом. Причому жодних заявок на таку допомогу не подавала, там самостійно визначають, хто має отримати”, – каже жінка.

Також наприкінці травня була реалізована важлива ініціатива за участі “Укрпошти” та “Укрзалізниці”. Вона передбачає, що українці, які виїжджають із зони проведення бойових дій, зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації, просто на вокзалі. Для цього “Укрзалізниця” передає дані зі своїх евакуаційних рейсів працівникам “Укрпошти”.

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються “Укрпошті”, яка до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовує все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потягу могли отримати кошти.

Це ще один аргумент для багатьох громадян, які відмовляються евакуюватися із гарячих точок, мовляв, їх ніхто на новому місці не чекає. Кошти на перший час вони можуть отримати одразу по приїзду на безпечну територію України.

Перспективи фінансування соцвиплат

Звісно, програми підтримки переселенців є життєво необхідними для громадян, які через криваву війну в один момент втратили роботу і житло та опинилися у незнайомому місці за сотні кілометрів від дому. Та у тих умовах, в яких опинилася країна і бюджет зокрема, може бути дуже важко знайти необхідні для допомоги всім, хто потребує кошти, тим більше якщо війна затягнеться ще на довгі місяці.

Як зазначив аналітик компанії “Центр біржових технологій” Максим Орищак, цих грошей замало для самих людей, а виплачувати всім країна не буде.

“Як відомо, кожен громадянин України, який залишив зону активних бойових дій, має право на матеріальну підтримку від держави у розмірі 2000 гривень на дорослого. Додатково можна отримати 3000 гривень на кожну дитину, або людину з інвалідністю. Це є намір країни.

А за фактом у нас дефіцит бюджету в травні, готовність керівних еліт скоротити виплати пенсіонерам та інші соціальні виплати, а також затримки у фінансуванні України з боку кредиторів – це всі сигнали, що фінансову підтримку українці теж отримуватимуть із затримкою”, – сказав аналітик у коментарі УНІАН.

Орищак вважає, що на тривале фінансування населення в умовах 50 відсоткового зростання цін на бензин у країні та інфляційний тиск, що зростає, розраховувати не доводиться.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в інтерв’ю УНІАН прогнозує, що на тлі війни з Росією соціальні виплати в Україні будуть виконуватися вчасно, проте індексуватися поки що не будуть.

“Бюджетний дефіцит збільшився у квітні до 3,1 млрд доларів, а доходи з регулярних джерел були мізерними. У квітні країна змогла покрити податковими, митними та іншими регулярними надходженнями лише близько 32 відсотки видатків загального фонду або 54 млрд гривень. Ще 13 відсотків було покрито за допомогою грантів, а решта 54 відсотки – внаслідок запозичень”, – наголосив економіст.

Вишлінський також зазначив, що бюджетна система виглядає більш крихкою, ніж фінансова чи національна економіка загалом.

“Бюджетна система виглядає більш крихкою, ніж фінансова чи економіка загалом. Схоже, що іноземна фінансова допомога протягом найближчих місяців стане рятувальним колом для держави. Наш базовий прогноз виходить з того, що соціальні виплати будуть виконуватися вчасно, але індексуватися поки не будуть”, – сказав експерт.

Україна опинилася в дуже тяжкому економічному становищі через підлу війну, яку веде проти нашої країни Росія. Експерти та міжнародні організації прогнозують значне падіння ВВП у 2022 році, адже майже половина національної економіки не працює, а кількість громадян, які втратили роботу та потребують допомоги, вимірюється мільйонами.

В таких умовах, вочевидь, ми можемо розраховувати більшою мірою на підтримку з боку іноземних партнерів. Багато дружніх країн надають нашій державі грантову допомогу та пільгові кредити саме на покриття соціальних видатків, направляють значні обсяги гуманітарної допомоги, аби підтримати мільйони українців, а також приймають у себе наших переселенців, виплачуючи їм певні суми допомоги. І наразі немає іншого виходу, аніж триматися та наближати перемогу.

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