Нові правила виготовлення паспортів для біженців та українців за кордоном

Багато українців, яким довелося швидко евакуйовуватися з територій бойових дій, втратили свої документи, зокрема паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Щоб пришвидшити процес їх відновлення та видачі, Уряд ухвалив низку новацій стосовно оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Так, встановлення особи буде проводитися із залученням свідків, коло яких значно розширено.

Зокрема, встановити особу, якій оформлюється паспорт, можна буде у режимі відеоконференцзв’язку.

При цьому громадянин, якого ідентифікують, має особисто бути присутнім біля працівника ДМС, а члени сім’ї, що підтверджують його особу, можуть опитуватися за допомогою відеоконференцзв’язку.

Також перевірка факту належності особи до громадянства України зможе здійснюватися за наявними обліками ДМС, інших державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, що перебувають у власності держави.

Механізм видачі паспортних документів, які були виготовлені, але не одержані

Визначено й механізм видачі паспортних документів, які були виготовлені, але не одержані через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями.

У таких випадках завершення процедури оформлення документів буде здійснюватися іншим територіальним підрозділом ДМС ніж тим, який здійснював прийом документів.

Виготовлені паспорти для їх видачі громадянам будуть пересилатися від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України чи до закордонних дипломатичних установ.

Оформити паспорт для виїзду за кордон дитині у закордонній дипломатичній установі можна буде на підставі звернення лише одного з батьків.

Отримати виготовлений паспорт зможе інша близька особа (повнолітні сестра, брат, дідусь, бабуся тощо), яку зазначать батьки або інші законні представники.

Передбачена можливість формування е-паспорта громадянина України, а також закордонного е-паспорта особам, які не змогли отримати виготовлений паспорт через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії.

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