Як біженцям вберегти себе від аферистів та сутенерів за кордоном

Перетнувши кордон з Україною та опинившись у безпеці, здавалось, що загроза позаду. Як біженцям вберегти себе від сексуальної чи трудової експлуатації.

Проєкт на СТБ Один за всіх із ведучим — юристом Сергієм Костирою та всією командою повернулись до роботи, аби допомогти українцям та полегшити їхній виїзд та перебування за кордоном на час війни.

Аферисти зазвичай чатують у місцях, куди прибувають біженці. Під виглядом волонтерів вони професійно займаються сутенерством — такі випадки вже були зареєстровані як у Німеччині, так і у Швейцарії. На залізничних вокзалах в українських дівчат намагались вилучити документи й під виглядом волонтерів вивезти в невідомому напрямку. На щастя, поліція європейських країн швидко зреагувала.

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РОЗПОВІДАЄ ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ

Слід пам’ятати: якщо ви вже в безпеці за кордоном та знайшли прихисток, можна потрапити в лапи шахраїв в інтернеті. Є випадки, коли вони розміщують оголошення роботи для українок та пропонують вигідні умови праці.

Прямуючи за кордон потрібно бути пильними та зібраними. Щоб не потрапити на гачок шахраїв та сутенерів, експерти виділили основні правила, які допоможуть убезпечити себе:

проаналізуйте офіційні групи в соцмережах, які опікуються біженцями. Як правило, у них десятки тисяч підписників. ви будете чітко розуміти, до кого звертатися, за якою адресою вас чекають та де знаходиться еміграційний центр

не давайте в руки незнайомим людям оригінал документів

нікому не віддавайте свої гаджети та цінні речі

намагайтесь їхати групою людей, які також шукають прихисток за кордоном

випишіть номера телефонів посольств країни, у яку прямуєте

сфотографуйте паспорт людей, які пропонують виїхати за кордон

сфотографуйте номерні знаки та марку їхнього авто

зробіть спільне фото, щоб зафіксувати обличчя

запитайте місто та чітку адресу, куди ви прямуєте

попросіть контакти людини, яка має зустрічати вас та прихистити

відправте всі дані родичам і друзям

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