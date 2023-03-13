Часто українські біженці в Італії не докінця розуміютьсвої права. Згідно постанови італійського уряду, переселенці із України права українських біженців в Італії можна узагальнити п’ятьма основними правами.

Право на проживання в Італії

Уряд Італії автоматично продовжив тимчасовий захист для українських переселенців до 31 грудня 2023 року. Тобто додатково подавати заяву не знадобиться.

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Також італійський уряд вніс ряд наступних змін:

Фінансова допомога

Українці, що отримали статус тимчасового захисту, мають право фінансову допомогу. ЇЇ розмір — 300 євро на місяць на кожного члена сім’ї на термін до 3 місяців.

Батьки неповнолітніх дітей можуть отримати доплату у розмірі 150 євро на місяць на кожну дитину. Для цього заявники мають проживати в окремому недержавному житлі не менше десяти днів на місяць.

Медицина

Українські переселенці можуть розраховувати на безкоштовне медичне обслуговування до 30 червня 2023 року.

Робота

До українців застосовуються ті ж правила працевлаштування, що і до італійців.

Освіта

Переселенці можуть користуватися освітніми послугами, а також вчити італійську мову та проходити профорієнтацію.

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