Права українських дітей-біженців в Італії

Виїжджаючи із дитиною за кордон біологічні та прийомні батьки повинні враховувати законодавство, що захищає права дитини. Його порушення може призвести, що вилучення дитини із сім’ї та передачі соціальним службам.

Алгоритм дій у разі порушення прав дитини за кордоном

Інформація про порядок направлення запитів через Міністерство юстиції України щодо

батьківської відповідальності та заходів щодо захисту дітей за кордоном розміщена на

сайті дипломатичних представництв України (приклад за посиланням)



Рекомендації прийомним батькам та іншим законним представникам дітей, які

під час війни були евакуйовані за кордон:

Прийомні батьки та інші законні представники дітей, які перебувають за кордоном,

повинні завжди мати при собі рішення органу опіки та піклування або інший документ,

який містить відомості про дитячий будинок сімейного типу, передачу дітей,

влаштування дитини в сім’ю тощо.

Цей документ повинен підтверджувати відповідні

повноваження опікунів та прийомних батьків.

Важливо: після прибуття за кордон прийомні батьки повинні: інформувати місцеві

служби у справах дітей про повноваження та надати списки дітей, стати на

тимчасовий консульський облік, а також повідомити консульства про проблемні

ситуації чи непорозуміння з місцевою владою чи службами (або повідомити про це

місцевий орган влади в Україні, із зазначенням актуальних обставин і звернутися за

допомогою).

В подальшому ці дії унеможливлять здійснення перевірки цих сімей та

вилучення дітей з сімей.

Існує також міжнародний телефон довіри для дітей (а також дорослих, які звертаються

від їх імені) для надання психосоціальної та інформаційної підтримки. Перелік країн і

номери гарячих ліній розміщені на вебсторінці

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