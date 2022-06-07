Правила переведення переселенців з України у наступний клас шкіл Італії

В Італії вийшла постанова про оцінювання знань учнів, які приїхали з України після 27 лютого, а отже – не знають італійську мову та шкільну програму настільки, щоб оцінювати їх за однаковими критеріями із рештою учнів.
Отже, оцінювання знань по закінченні 2021/2022 навчального року для учнів з України відбуватиметься за спрощеною системою.
Оцінювання в проміжних класах
Для перевірки проміжних класів першого та другого циклу, оцінювання проводиться педагогічною радою, із врахуванням ”психологічного стану внаслідок надзвичайної гуманітарної ситуації у контексті війни та рівня мовно-комунікативних навичок учня”.
Початкова школа
Учнів початкової школи переводитимуться у наступний клас «навіть за відсутності елементів, достатніх для оцінки знань». Тобто – всіх дітей початкової школи переведуть у наступний клас.
Середні класи
Учні віком від 14 років, навіть за відсутності елементів, достатніх для оцінювання, або з оцінками менш як шість десятих, будуть переведені у наступний клас. Проте педагогічна рада підготує їм стратегію та індивідуальний план навчання.
Старші класи
Для старшокласників нарахування шкільних кредитів переноситься на 2022/2023 навчальний рік.
Державний іспит випускників
Учнів-українців які не встані скласти випускні іспити з огляду на їх рівень знання італійської мови, буде звільнено від складання державних іспитів. Їм буде видано довідку із якою вони зможуть продовжувати навчання.
Маріанна Сороневич
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