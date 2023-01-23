Як відбуватметься продовження дозволу на проживання в Італії для біженців з України. Ось що відомо на цей час.

Від початку повномасштабної війни, за даними міністерства внутрішніх справ Італії, 169,306 українців подали заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового притулку в Італії. З них 121,50 жінки (в тому числі неповнолітні) і 48256 – чоловіки (в тому числі неповнолітні).

У більшості із них тривалість дозволу на проживання закінчується 4 березня 2023 року. Тому у багатьох виникає питання, коли і як продовжувати цей документ.

Дозволи на проживання для біженців безумовно продовжать

Передусім, слід зазначити, що дозволи на проживання для біженців будуть продовжені. Для Італії звично затягувати бюрократичні процеси.

Згідно з попередньою постановою, що регулювала прийом в Італії біженців з України, дозвіл на проживання повинні продовжити на 6 місяців і потім знову на 6 місяців. Тобто – максимум ще на 1 рік, з урахуванням ситуації в Україні, до березня 2024 року.

З іншого боку, якщо ситуація в Україні стала б безпечною та стабільною, посвідку на проживання було б анульовано.

На жаль, війна в Україні у розпалі, тож, біженцям і далі буде надана можливість проживання в країні.

На даний час, вийшла лише постанова, що продовжує надзвичайний стан, пов’язаний із війною в Україні, до 3 березня 2023, що дозволяє подати на отримання фінансовоої допомоги тим, хто цього ще не зробив.

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Процедура продовження дозволу на проживання в Італії для українських біженців

Якою ж буде процедура продовження дозволу на проживання в Італії для українських переселенців?

Щоб дізнатися про це слід зачекати відповідної постанови, що регулюватиме це питання по квестурах на усій території Італії.

Очікуючи цієї постанови, та враховуючи велику кількість документів, які слід опрацювати, окремі квестури почали діяти самостійно.

Наприклад, термін дозволів на проживання, які видавала Квестура Рима в останній час був не до березня, а до серпня 2023 року. А за неофіційними даними, із квестури повідомляють, що переселенці повинні будуть особисто звернутися із заявою про продовження документа.

Квестура міста Флоренція почала попередній запис на прийом для здачі документів на продовження через їх телеграм-канал, який можна знайти за номером +39 334 75 49044, чи @protezionetemporameaucraina_fi

Автоматичне продовження пермессо для біженців

За інформацією, яку квестури надають усно, яка ще не була опублікована офіційно, та як видно по діях відділів імміграції, автоматичного продовження дозволів на проживання для біженців не буде. Це зумовлено тим, що багато людей повернулися в Україну, чи переїхали в інші країни світу, а квестури повинні вести облік іноземців, які перебувають на території Італії.

Маріанна Сороневич

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