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Продовження дозволів на проживання для біженців в Італії. Все що треба знати

Рада Міністрів Італії затвердила постанову від 2 березня 2023 року №16, яка регулює питання надання захисту тимчасово переміщеним особам з України. Відповідно до згаданого нормативно-правового акту тимчасовий захист в Італії продовжено до 31 грудня 2023 року.

У зв’язку з цим:

  • громадянам, які вже отримали посвідку на проживання у компетентних органах Італії, строк дії якої завершився 04.03.2023 (protezione temporanea – emergenza ucraina);
  • не потрібно звертатися до імміграційних відділів місцевих квестур, оскільки такі посвідки вважаються автоматично продовженими до 31.12.2023 (ст. 2 постанови);
  • громадянам, посвідка на проживання в Італії яких перебуває в стані оформлення потрібно перевіряти стан оформлення посвідки на сайті або в інший спосіб, визначений імміграційним відділом, до якого були подані документи для оформлення такої посвідки;
  • громадянам, які б хотіли отримати тимчасовий захист в Італії, але ще не подали запит для оформлення відповідної посвідки на проживання.
  • рекомендуємо ознайомитися з інформацією про порядок отримання тимчасового захисту на сайті квестури за місцем перебування в Італії.

Корисна інформація для громадян України, які прибувають до Італії:

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