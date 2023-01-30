Продовження пермессо для біженців в Італії. Пояснення квестури

На звернення редакції із проханням роз’яснити процедуру продовження пермессо біженцям в Італії, відповіла Адальджіза ді Бріско, віце Квесторка Державної поліції Італії.

“Доброго вечора, щодо Вашого звернення за роз’ясненням процедури продовження посвідок на тимчасове проживання для тимчасового захисту для громадян України.

Повідомляємо, що громадянам України гарантовано право на продовження тимчасового захисту (protezione temporanea).

Ми все ще очікуємо на рішення щодо процедури продовження посвідок.

Тим часом, громадяни України, які не мають посвідки на проживання, можуть звернутися до імміграційних служб, щоб подати заяву на отримання посвідки. Їм буде видана квитанція, яка дозволить отримати доступ до всіх послуг.

Дозвіл на проживання для спеціального захисту “protezione speciale” дійсне протягом двох років, тому ці дозволи на проживання ще є дійсними”.

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Отже:

Основний меседж для біженців: не хвилюйтеся. Ваші дозволи на проживання (для тимчасового захисту “protezione temporanea”) будуть продовжені, незважаючи на те, що у них стоїть термін до 4 березня 2023 року.

Як бачимо із листа, Квестура також очікує постанову, яка регулюватиме процедуру поновлення пермессо для біженців. Тому запрошую вас набратися терпіння і слідкувати за публікаціями на моїй сторінці. Після виходу цієї постанови, я опублікую докладне роз’яснення.

Ті хто не подав на отримання дозволу на проживання в Італії, мають можливість звернутися у квестуру і отримати його. Судячи по листах, які приходять мені в приват ще є люди, що живуть тут із протермінований безвізом.

Це дає вам можливість:

– отримати фінансову допомогу 300€ до дорослих і 150€ для дітей протягом трьох місяців;

– право користуватися послугами італійської медичної системи;

– право користуватися проектами, запущеними спеціально для біженців (мовні і професійні курси, профорієнтація, тощо);

– право працювати за офіційним контрактом;

– тощо.

Якщо ви походите із гарячих регіонів України і вже осіли в Італії, будуйте плани на довгий період, вчіть мову, намагайтеся інтегруватися у суспільство. Не сподівайтеся що ситуація в Україні нормалізується за короткий час. Коли це станеться, ви завжди зможете зібрати валізи і повернутися додому, а до того моменту – живіть у тій реальності, у яку привело життя.

Добра усім.

Маріанна Сороневич

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