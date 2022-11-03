Путіна у Гаагу! Долучися до розслідування воєнних злочинів в Україні

ЄC підтримав створення трибуналу, щоб судити росію за воєнні злочини та почав розслідування, зокрема через збір свідчень українців, що отримали тимчасовий притулок у країнах Євроспілки.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ ІТАЛІЄЮ

В Італії, при подачі заяви на отримання дозволу на проживання, біженців просять зазначити чи були вони прямими, або непрямими свідками воєнних злочинів.

Потерпілих та свідків таких правопорушень, запросять у Квестуру для зняття показань.

Надання таких свідчень є вкладом кожного, у відновлення справедливості. Якщо ж ви були свідком воєнних злочинів, але не заявили про це у бланку, зверніться у квестуру вашого міста.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ УКРАЇНОЮ

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створили онлайн-ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії – фіксуйте та надсилайте докази на цей сайт.

Читайте також: ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ В ЄС ПРОДОВЖЕНО ДО БЕРЕЗНЯ 2024

Приклади воєнних злочинів:

• поранення чи вбивство цивільних осіб;

• зґвалтування, катування, фізичне насилля, нелюдське поводження чи позбавлення волі;

• насилля щодо медичного персоналу;

• використання цивільних для прикриття військових (живі щити);

• депортації та незаконне переміщення населення;

• примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;

• пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення;

• знищення культурних та освітніх закладів;

• пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);

• відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;

• умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги.

Зібрані матеріали будуть використані українськими та міжнародними судами і трибуналами.

Разом ми притягнемо до відповідальності російське керівництво!

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі https://t.me/ucrainiitalia