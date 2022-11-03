Путіна у Гаагу! Долучися до розслідування воєнних злочинів в Україні

ЄC підтримав створення трибуналу, щоб судити росію за воєнні злочини та почав розслідування, зокрема через збір свідчень українців, що отримали тимчасовий притулок у країнах Євроспілки.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ ІТАЛІЄЮ
В Італії, при подачі заяви на отримання дозволу на проживання, біженців просять зазначити чи були вони прямими, або непрямими свідками воєнних злочинів.
Потерпілих та свідків таких правопорушень, запросять у Квестуру для зняття показань.
Надання таких свідчень є вкладом кожного, у відновлення справедливості. Якщо ж ви були свідком воєнних злочинів, але не заявили про це у бланку, зверніться у квестуру вашого міста.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ УКРАЇНОЮ
Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створили онлайн-ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.
Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії – фіксуйте та надсилайте докази на цей сайт.
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Приклади воєнних злочинів:
• поранення чи вбивство цивільних осіб;
• зґвалтування, катування, фізичне насилля, нелюдське поводження чи позбавлення волі;
• насилля щодо медичного персоналу;
• використання цивільних для прикриття військових (живі щити);
• депортації та незаконне переміщення населення;
• примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;
• пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення;
• знищення культурних та освітніх закладів;
• пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
• відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;
• умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладнанню пов’язаному з наданням гуманітарної допомоги.
Зібрані матеріали будуть використані українськими та міжнародними судами і трибуналами.
Разом ми притягнемо до відповідальності російське керівництво!
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