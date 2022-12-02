Українці, які перебувають за кордоном можуть отримувати пенсії в Україні?

Згідно з українським законодавством, пенсіонери отримують виплати щомісяця за вказаним у заяві місцем проживання людини в Україні через пошту або установу банків.

Проте за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України пенсіонерам, які перебувають за кордоном, можуть припинити виплачувати пенсії, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

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Таким чином пенсію перестануть виплачувати протягом всього періоду часу, поки пенсіонер проживає за кордоном.

Біженцям продовжать виплачувати пенсії

Але виплати пенсіонерам припиняти не будуть, якщо людина виїхала за кордон на короткий термін, зокрема, у відпустку, відрядження, або як біженець на декілька місяців.

Також виплати пенсій можуть автоматично перевести з банку на пошту, якщо термін дії банківської картки закінчився. У таких випадках банки сповіщають ПФУ.

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Якщо людина не забирає гроші – пенсія не нараховується

Якщо людина не забирає виплати на пошті більше, ніж пів року, то нарахування пенсій може повністю припинитися. Також виплати припинятимуться, якщо пенсіонер не знімає кошти з банківської карти понад рік.

У таких випадках виплата пенсій відновиться лише після особистої заяви пенсіонера. Нараховані гроші, на які пенсіонер має право, проте не отримав з власної вини, виплатяться за минулий час, проте не більше, ніж за три минулі роки. Тоді частина неотриманої пенсії, не більше за 12 місяців, виплачується одразу, а решту суми пенсіонер отримуватиме щомісяця рівними частинами, проте це не перевищуватиме місячного розміру пенсії.

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