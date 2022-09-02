Українська влада закликає зробити копії усіх документів

Зараз, в часи війни, наші громадяни досить часто втрачають документи. Адже українські території щоденно бомблять, знищуючи міста, села та будинки їхніх жителів, а разом з тим знищуються і документи.

Крім того, часто документи згорають під час пожеж, втрачаються, коли люди рятуються з зони бойових дій/з тимчасово окупованих територій тощо.

Доля документів, які залишилися у закладах освіти на територіях, що наразі окуповані, також частіше за все є невідомою.

Зараз до Служби освітнього омбудсмена надходить чимало звернень, де заявники просять допомогти або проконсультувати щодо того, як відновити втрачені документи.

Служба намагається допомагати у відновлені документів – і це можливо.

Проте дуже складно відновлювати документи, коли немає жодних їхніх копій, адже у такому разі неможливо подивитися реєстраційний номер, дату видачі, точну назву закладу освіти тощо.

Тому українців наполегливо закликають: як тільки отримали якісь документи, зокрема, НЕГАЙНО, буквально у той же день зробити кілька копій, а також відсканувати та завантажити їх у будь-яке хмарне сховище.

Папку у хмарному сховищі варто архівувати та поставити на неї пароль. Пароль не має бути занадто простим («12345…» чи «пароль»), але і занадто складним його теж не варто робити – адже важливо, щоб ви легко його запам’ятали.

До прикладу, це може бути українське слово (чи кілька слів), які вводяться, коли ввімкнена англійська розкладка клавіатури, а також на додачу цифри, які мають для вас особливе значення.

Назва папки не повинна бути пов’язана із документами. Тобто вона не повинна називатися «документи», «паспорти» тощо.

Найкраща назва – нейтральна, але зрозуміла для вас і ваших близьких.

Розташовуватися папка має не одразу за прямим посиланням хмарного сховища: варто створити папку з нейтральною назвою, в яку можна накидати декілька зображень та файлів, а в ній створити ще одну папку, в яку вже завантажити ваші документи.

Можна і варто надати доступ до папки та пароль тим людям, яким ви довіряєте. Це дуже корисно і, крім того, дозволяє набагато швидше вирішувати проблеми з відновленням документів.

Про те, як відновити документи, читайте на нашому довідковому вебсайті:

Відновлення документа про базову та повну загальну середню освіту в разі втрати чи пошкодження (отримання дубліката) ТУТ;

Відновлення документа про професійну освіту ТУТ;

Відновлення документа про вищу освіту (дублікат) ТУТ;

Відновлення трудових книжок ТУТ;

Відновлення документів про атестацію ТУТ.

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