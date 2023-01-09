Українська пенсія для біженців, що живуть за кордоном. Оформлення і виплата

Українська пенсія для біженців за кордоном, що раніше проживали на окупованих територіях чи в районах активних бойових дій.

Відповідно до Закону призначення пенсії здійснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи).

Українська пенсія для біженців за віком

Пенсія за віком автоматично (без звернення особи) призначається Пенсійним фондом України за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком.

Українська пенсія для біженців за стажем

За зверненням особи пенсія призначається на підставі заяви, поданої з необхідними документами до будь-якого органу Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Призначення пенсії

Заяву можна подавати в будь-який час після виникнення права на пенсію. Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Послуги, надання яких передбачає, зокрема, реалізацію застрахованою особою права на пенсійне забезпечення, надаються за умови ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших надійних засобів ідентифікації.

Особи, як імають електронний підпис або електронну систему BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через вебпортал.

До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Підтвердження трудового стажу

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – персоніфікований облік), є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Так за відсутності трудової книжки для підтвердження стажу роботи приймаються:

дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,

загальнообов’язкового державного соціального страхування, виписки або довідки , складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій,

, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати,

посвідчення, характеристики, письмові трудові договори

угоди з відмітками про їх виконання

інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, стаж роботи установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

У такому ж порядку підтверджується стаж роботи за відсутності документів у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, в районі проведення бойових дій або здійснення заходів із безпеки і оборони, а також у разі, коли майно (документи) підприємств, або їх правонаступників (незалежно від місця їх реєстрації на території України) пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна (документів).

Детальніші пояснення читайте на сайті Міністерства соціальної політики.

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