Українські біженці можуть безкоштовно повернутися додому з Італії

Посольство України в Італії повідомляє про можливість безкоштовно повернутися додому вимушено переміщеним людям з України. Перший рейс відправиться 6 липня з міста Турин

Про це повідомили на сторінці Посольства у facebook.

“Повідомляємо, що Посольство України в Італії у співпраці з Почесним консульством України в Турині та благодійним фондом “Lo Specchio dei Tempi” реалізує спільний проект із впровадження безкоштовних рейсів до України для наших громадян”, – йдеться у повідомленні.

Рейс Турин – Львів відправиться 6 липня о 12:00 від piazza Castello, lato teatro Regio. Бронювати місця можна за номером +39 011 432 67 00.

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Автобус з Риму до Львова відправлятиметься 13 липня о 12:00 з автобусної станції вокзалу Tiburtina. Забронювати місце можна зателефонувавши перевізнику за номером +39 342 84 88 966.

6 травня уряд Італії збільшив фінансову допомогу для вимушено переміщених людей з України до понад 800 млн євро та підтримає бюджет України на суму до 200 млн євро.

Станом на 22 травня у Італії перебували близько 120 тис. біженців з України.

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