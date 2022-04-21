У Римі роздаватимуть одяг і речі для дітей та дорослих біженців

У Римі магазин одягу для дітей та дорослих безкоштовно даруватиме товари першої необхідності українським біженцям.

Магазин відкрито 21 та 22 квітня у римському районі Trastevere, за адресою lungotevere Ripa 3.

Близько 300 батьків зможуть вільно обирати серед 15 000 найменувань нових та вживаних речей, дітям буде запропоновано смаколики.

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