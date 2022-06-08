Чи можуть біженці повернутися в Україну з Італії не втративши пільг?

Чи можуть тимчасові переселенці повернутися в Україну з Італії, не втративши свого статусу та виплат допомоги?

Міністерство Внутрішніх справ опублікувало роз’яснення питання, яке цікавить багатьох.

Відповідь залежить від статусу, на який ви подали, чи набули в Італії.

ПОВЕРНУТИСЯ В УКРАЇНУ З ІТАЛІЇ ІЗ СТАТУСОМ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Якщо ви подали заявку або отримали посвідку на проживання для тимчасового захисту (protezione temporanea), ви МОЖЕТЕ повернутися в Україну з Італії, маючи при собі дійсний проїзний документ та посвідчення особи.

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ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ІЗ СТАТУСОМ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ

Бенефіціар міжнародного захисту (protezione internazionale) НЕ МОЖЕ вільно їздити до країни свого походження.

Якщо ви подали заявку або отримали посвідку на проживання біженця, або субсидіарного захисту (protezione sussidaria) і повертаєтеся в країну походження, навіть на короткий час, це може призвести до анулювання вашого статусу та усіх пільг.

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ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ІЗ СТАТУСОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Спеціальний захист (protezione speciale) визнається, якщо: вам не може бути надано міжнародний захист, однак ви не можете повернутися в країну свого походження через загрозу переслідування, або ж ризикуєте бути підданим катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню, або ж ви маєте право залишитися в Італії в силу конституційних або міжнародних зобов‘язань;

Бенефіціар міжнародного захисту не може вільно їздити до країни свого походження, адже він задекларував, наявність загрози переслідування чи його життю.

Будь ласка, візьміть до уваги цю інформацію, якщо ви плануєте повернутися в Україну з Італії, щоб відвідати свою родину!

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Маріанна Сороневич

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