Чому українці за кордоном уникають статусу біженця

Більшість українців у ЄС вирішила не набувати статусу біженця щоб мати право на роботу, соціальні виплати і свободу пересування.

Після повномасштабного російського вторгнення, згідно з даними ООН, Україну залишили понад 5,2 млн осіб. А вже до кінця року ця кількість може сягнути 8,3 млн осіб.

Більшість українців у ЄС вирішила не ставати біженцями, а отримати тимчасовий захист, який дає право на роботу, соціальні виплати і свободу пересування.

Питання статусу

Абсолютна більшість українців, які виїхали до країн ЄС, не прагнуть отримати статус біженця, а натомість подають заяви на тимчасовий захист.

За попередніми оцінками Агентства ЄС з питань притулку, до 18 квітня 2022 року близько 2,1 мільйона осіб, які виїхали з України, були зареєстровані для тимчасового захисту в ЄС та країнах Шенгенської зони.

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Водночас українці подали за цей період лише 21 300 заяв на міжнародний захист.

Наразі Україна займає лише третю сходинку за кількістю заяв на пошук притулку в ЄС у 2022 році.

Українці обирають тимчасовий захист

Чому українці обирають тимчасовий захист? Цей механізм забезпечує право українців на перебування в ЄС, а також право на доступ до житла, послуг з охорони здоров’я, освіти, соціальних виплат, гарантує право на роботу.

На відміну від статусу шукача притулку, тимчасовий захист дозволяє українцям вільно пересуватися в межах ЄС.

Тобто українці самі можуть обирати, куди їхати, та за потреби переїжджати в інші країни Євросоюзу. Саме тому відслідкувати точну кількість українців в кожній конкретній країні ЄС наразі важко.

Але вже зараз можна сказати напевно, що наші співвітчизники прагнули в першу чергу потрапити в країни з розвиненими мережами українських мігрантів та сильною діаспорою – до Польщі, Німеччини, Чехії, Угорщини, Іспанії, Італії, Португалії.

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Кожна країна-член ЄС може самостійно визначати тривалість його надання, але загальною рекомендацією є один рік, який може бути автоматично подовжений кожні шість місяців ще на рік.

У разі припинення воєнних дій країни ЄС можуть не подовжувати тимчасовий захист, а це спонукатиме українців до повернення в Україну.

Та навіть зараз, коли РФ не припиняє свій наступ, люди потрохи повертаються. За даними Держприкордонслужби, яка в рамках реформи Інтегрованого управління кордонами розвинула свої спроможності з обліку і висвітлення статистичних даних, з 28 лютого по 25 квітня до України в’їхало 1 185 500 українців.

Після звільнення від окупантів Київської, Чернігівської та Сумської областей рух в бік України посилився, і 16 квітня вперше за час повномасштабної війни кількість тих, хто повернувся – 38 тисяч осіб, перевищила кількість тих, хто виїхав – 32 тисячі.

Позитивна динаміка в’їзду також зберігалася напередодні великодніх свят – з 21 по 24 квітня.

Водночас УВКБ ООН застерігає від поспішних висновків, адже дані про в’їзд можуть відображати маятникові переміщення і не обов’язково вказувати на стійке повернення, оскільки ситуація в Україні залишається нестабільною та непередбачуваною.

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