Що дає тимчасовий захист в Італії для українців

Тимчасовий захист забезпечує захист переміщених осіб, зокрема з районів збройного конфлікту.

Він гарантує дозвіл на проживання в країнах ЄС, а також пов’язані з ним

права.

Тимчасовий захист – це не статус біженця. Однак особи, які отримали цейзахист, можуть у будь-який час подати заяву на отримання статусу біженця.

Кому надають тимчасовий захист:

1) громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року;

2) особи без громадянства та громадяни третіх держав, які перебували в

Україні під міжнародним або національним захистом до 24 лютого 2022 року;

3) члени сімей осіб, зазначених у пунктах 1) і 2). Зокрема, чоловік/дружина (у

тому числі які перебувають у цивільному шлюбі, у разі визнання відповідною

державою ЄС) та їхні неповнолітні неодружені діти, а також їхні близькі родичі,

які проживали з ними на момент початку повномасштабного вторгнення

Російської Федерації, і які повністю або переважно перебували на утриманні в

осіб, зазначених у пунктах 1) і 2);

4) громадяни третіх країн, які на законних підставах проживали в Україні до

24 лютого 2022 року, мали офіційну посвідку на постійне проживання та не

можуть безпечно повернутися до країни чи регіону свого походження.

Тривалість тимчасового захисту: – 1 рік. Залежно від ситуації в Україні він може

бути продовжений до 4 березня 2024 року.

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом:

• дозвіл на проживання;

• доступ до роботи;

• доступ до освіти: діти до 18 років мають право навчатися в навчальних

закладах на тих же умовах, що й громадяни країни перебування;

• забезпечення житлом;

• доступ до соціального забезпечення;

• доступ до медичного обслуговування;

• доступ до інформації про тимчасовий захист;

• можливість отримання статусу біженця;

• можливість повернутися до держави громадянства у будь-який час.

Конкретні права осіб, які звернулися за тимчасовим захистом, визначаються

національним законодавством кожної країни ЄС. Для отримання дозволу на

проживання необхідно звернутися до компетентних органів країни перебування, які

займаються питаннями тимчасового захисту.

Контактну інформацію відповідних органів іноземних держав можна отримати

на інтерактивній карті Міністерства закордонних справ України

сторінках посольств/консульств у Facebook.

Інформація Європейської Комісії щодо врегулювання правового статусу громадян

України, які прибувають до ЄС

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі З Італії про Італію.