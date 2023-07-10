Як біженцям конвертувати посвідчення водія в Італії

Ви є власником Protezione Temporanea та шукаєте інформацію про заміну ваших водійських прав і водіння автомобіля в Італії? Прочитайте це!

Ви можете їздити в Італії з водійським посвідченням вашої країни лише протягом першого року проживання в Італії. Після цього вам потрібно буде замінити свої водійські права на італійські, якщо ви хочете продовжувати їздити тут.

Щоб конвертувати їх, вам потрібно звернутися до Motorizzazione civile міста, де ви проживаєте, і надати їм усі необхідні документи.

Ви можете користуватися автомобілем, яким ви володієте, до одного року після прибуття в Італію, якщо у вас немає резиденції, або до 3 місяців після того, як ви отримали резиденцію в Італії. Після цього вам доведеться запросити табличку EE.

Щоб подати запит на табличку EE, зверніться у Motorizzazione civile та надайте необхідні документи. Пластина буде дійсною до кінця protezione temporanee.

Якщо ви маєте резиденцію в Італії та бажаєте користуватися автомобілем із українською реєстрацією, який не є вашим, більше 30 днів, ви повинні зареєструвати це авто в REVE (Реєстр іноземних автомобілів) в офісі PRA.



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