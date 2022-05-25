Як діяти українцям які перебувають без візи в ЄС понад 90 днів

Втікачам від війни в Україні, які перебувають в ЄС понад 90 днів, необхідний дозвіл на проживання в окремій країні.

Нагадаємо, що з 2017 року громадяни України можуть подорожувати в ЄС без візи лише з наявності біометричного закордонного паспорта, але якщо мандрівнику необхідно перебувати в країні єврозони довший час, наприклад для навчання чи роботи то йому чи їй зазвичай потрібно було подавати заяву до посольства цієї країни в Україні та отримувати спеціальну візу.

Це правило було тимчасово скасовано після початку війни в Україні 24 лютого. Біженцям дозволили подавати заяви на отримання гуманітарного захисту безпосередньо на території країни оминаючи посольство.

Скільки часу можна перебувати в країні без посвідки на проживання?

Для того, щоб перебувати в країні легально і після цього терміну, українці повинні подати заяву до міграційної служби за місцем тимчасового перебування на отримання гуманітарного захисту. Таку норму в законодавстві запровадили після ухвалення відповідної директиви на рівні всього ЄС. Всі інші країни Євросоюзу також імплементували рішення в своє національне законодавство.

Дозвіл на перебування в Італії з метою гуманітарного захисту українцям дається зазвичай автоматично. Утім, подача заявки, що супроводжується взяттям відбитків пальців, фото та підпису, є обов’язковою. Якщо не прийти цю процедуру перебування в країні вважатиметься нелегальним. При цьому важливий сам факт подачі заявки, а не видача дозволу.

Якщо у вас нема біометричного паспорта

Окремі правила діють для тих, хто не має при собі біометричного паспорта. Через війну в Україні такі особи так само мають право в межах винятку в’їжджати до ЄС без додаткових дозволів. Для подальшого посвідчення своєї особи такі громадяни мають звернутися до міграційної служби за місцем тимчасового проживання.

Правила для Шенгену не змінюються

Незалежно від наявності посвідки на проживання в одній із країн ЄС, українці можуть залишати країну і перебувати в державах Шенгенської зони до 90 днів на кожні 180 днів. Тобто від дня перетину кордону необхідно відрахувати 180 днів назад і подивитися, чи були ви в ЄС понад 90 днів за цей період без наявності посвідки на проживання в тій чи іншій країні.

Якщо цей термін перевищено, ви не маєте права перебувати в Шенгенській зоні без відповідного дозволу. За наявності посвідки на проживання, перебування до цих 90 днів не зараховується. Однак воно продовжує діяти в інших країнах ЄС.

Кожен українець може переїхати до іншої країни ЄС, аби отримати там такий самий гуманітарний захист. У цьому випадку необхідно обов’язково знятися з реєстрації в країні перебування та подати відповідну заявку в новій країні Євросоюзу.

Для роботи та соцдопомоги необхідна реєстрація

Усі ці правила стосуються виключно права перебування та пересування територією ЄС та Шенгенської зони. Якщо ж людина хоче працювати чи потребує допомоги, приміром, у вигляді житла, коштів на існування та медичних послуг, то вона обов’язково повинна зареєструватися за місцем тимчасового проживання та подати відповідну заявку на отримання гуманітарного захисту.

Без подачі заявки компетентні органи країни не уповноважені надавати українцям відповідну допомогу, а роботодавці не мають права приймати їх на роботу. Звертатися за допомогою потрібно за місцем реєстрації.

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