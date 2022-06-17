Тепер на соціальній платформі “єДопомога” доступна можливість перевірити статус заявки на допомогу від міжнародних організацій.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України, інформує “Дом“.

Для перевірки потрібно:

Перейти за посиланням aid.edopomoga.gov.ua та натиснути кнопку “Перевірка статусу заявки”.

Вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, це раніше — індивідуальний податковий номер, ІПН) та номер телефону, який заявник вказував при подачі заявки.

Натиснути кнопку “Перевірити статус”, після чого дізнаєтесь статус заявки.

Статуси заявки можуть бути такими, як:

“Заявка не знайдена” — заявка не надсилалась через платформу “єДопомога”;

“Ваша заявка в процесі верифікації” — заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики та наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та належність до вказаних соціальних статусів;

“Ваша заявка успішно верифікована” — вказані в заявці персональні дані та соціальні статуси підтверджено;

“Ваша заявка не пройшла верифікацію” — вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. У такому разі необхідно звернутися до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після актуалізації буде можливість подати виправлену заявку знову;

“Ваша заявка містить помилки” — в заявці допущені помилки, тож потрібно її додатково перевірити. Після цього буде можливість подати виправлену заявку знову;

“Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій” — цей статус ще раз підтверджує, що заявка успішно пройшла верифікацію та буде передана міжнародним організаціям за умови відповідності соціальної категорії (статусу) заявника до умов виплат, які визначають міжнародні організації.

Надалі статуси можуть змінюватись після отримання заявки міжнародними організаціями за їх запитом та підтвердження готовності здійснити виплату.

“Звертаємо увагу, що Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати якісну і перевірену інформацію про особу та її потреби. Проведення виплат відбувається за результатами проведеної верифікації та лише за умови підтримки і фінансування відповідних проєктів міжнародними донорами”, — зазначили у міністерстві.

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Нагадаємо, грошову допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про ВПЛ;

особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій України.

Подати заявку на допомогу можна на соціальній платформі “єДопомога”.

Проєкти з надання допомоги реалізуються у межах спільної роботи Мінсоцполітики та окремих агенції ООН, Міжнародної організації Red Rose, Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

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