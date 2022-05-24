Як переселенцям отримати безоплатну медичну допомогу в Італії

Тимчасові переселенці з України в Італії мають право на безоплатну медичну допомогу, проте її обсяг залежить від статусу.

Безоплатна державна медицина на рівні з громадянами Італії доступна лише українцям, які оформили посвідку тимчасового захисту.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати медичну допомогу в Італії та які послуги доступні безкоштовно.

Як отримати доступ до лікування в Італії?

Спершу потрібно зареєструватися в медичних установах ASL (місцеве управління охорони здоров’я) за місцем проживання, на яке зроблений запит на тимчасовий захист.

Потрібно обрати лікаря загальної практики або педіатра для дитини.

Щоб отримувати допомогу, потрібно мати:

Код STP (straniero temporaneamente presente – іноземець, який тимчасово перебуває на території Італії).Для отримання коду потрібно вказати персональні дані (візьміть із собою паспорт)

Або картку SSR для дітей та вагітних.

Код видається в закладах охорони здоров’я – Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Читайте також:

Які послуги доступні українцям в Італії безкоштовно?

Консультації та спостереження лікаря загальної практики/педіатра

Невідкладна медична допомога

Щеплення проти COVID-19 та допомога у разі хвороби на COVID-19

Консультації та спостереження вузьких спеціалістів за направленням лікаря/педіатра

Щеплення відповідно до календаря щеплень

Допомога під час вагітності та пологів, а також у післяпологовий період

Загальний медичний огляд

Госпіталізація за направленням

Обстеження на туберкульоз

Базові стоматологічні процедури

Безоплатні або частково безоплатні медикаменти

Для українців, які НЕ оформили посвідку тимчасового захисту, в Італії доступні такі послуги:

невідкладна допомога у відповідних відділеннях;

вакцинація;

направлення на клінічні обстеження;

відвідування фахівців і отримання медикаментів.

Читайте також:

Як працює медична система Італії?

В Італії працює універсальна система медичного доступу: всі люди у країні мають доступ до необхідних послуг безоплатно або без надмірного фінансового навантаження.

У країні працює державна і приватна програма медичного страхування, пояснює МОЗ.

А для тимчасових переселенців з України державне медичне страхування безоплатне.

Лікаря можна обрати самостійно, але в закладі за місцем проживання (реестрації).

Лікар загальної практики надає такі послуги:

проводить загальний медичний огляд відповідно до графіка оглядів;

виписує направлення до вузьких спеціалістів, на аналізи та госпіталізацію;

виписує рецепти;

виписує лікарняні, довідки;

виписує направлення на супровід вагітності, супутні обстеження, допомогу у разі пологів та у післяпологовий період.

ЧИТАЙ ТАКОЖ:

Український центр охорони здоров’я опублікував список лікарів та лікарень, які пропонують українцям безкоштовне лікування за кордоном.

У МОЗ також пояснювали, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги в Україні.

А “Українська правда. Життя” зібрала контакти медиків різної спеціалізації, які консультують онлайн і по телефону.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia