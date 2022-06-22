Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть сформувати на соціальній платформі “єДопомога” заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, інформує “Дом” із посиланням на пресслужбу відомства.

Щоб подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій, потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку банку, де відкритий банківський рахунок людини.

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Адреса платформи “єДопомога” ТУТ

За словами Лазебної, дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів.

“Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які ухвалюватимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат”, — пояснила міністерка.

Проєкт реалізовано Мінсоцполітики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні відповідно до умов меморандумів Мінсоцполітики України з Місією Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Міжнародною організацією з міграції та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Відповідно до постанови КМУ від 16 квітня 2022 року № 457 “Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”.

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Раніше повідомлялось, що громадяни України з деокупованих територій та населених пунктів, що перебувають у зоні активних бойових дій, зможуть отримати додаткові виплати — по 2,2 – 2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

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