Як українським біженцям знайти роботу в Італії

Розповідаємо про варіанти працевлаштування в Італії для вимушених переселенців. та як знайти роботу українським переселенцям в Італії.

Що потрібно для працевлаштування?

Біженці з України можуть почати працювати одразу після подання у місцеву поліцію заяви про дозвіл на проживання. Документ містить персональні дані про особу, що попросила тимчасового захисту ЄС, і фіскальний код, що дозволяє отримувати виплати від італійського фонду соціального забезпечення (INPS).

Працювати дозволено за місцем реєстрації упродовж одного року. Тимчасовий захист ЄС дозволяє поновити цей термін ще двічі по шість місяців. Робота може бути як сезонною, так і за наймом, є можливість відкрити власну справу.

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З чого почати?

Шукати роботу можна через Центр зайнятості (CPI) або приватні компанії з рекрутингу (APL). У центрах зайнятості кандидатам допомагають скласти резюме, знайти стажування та почати свій бізнес.

Зареєструватися у центрі можуть громадян, віком від 16 років, які легально проживають в Італії. Для реєстрації потрібно подати документ про прописку в муніципалітеті чи комуні та дозвіл на проживання.

Наступний крок – це заповнення декларації про готовність негайно розпочати роботу, так званий DID. Зробити це можна безпосередньо в центрі або онлайн на платформі ANPAL.

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Кого потребують в Італії?

У пріоритеті, звичайно ж ті, хто знає мову. Ще до війни українки працювати в Італії переважно хатніми робітницями, доглядальницями та нянями.

Місцева влада свідома, що не всім така робота підходить, тож кадрами з України планують покрити попит в інших галузях. Потрібні працівники на заводи, у магазини, готелі, компанії з обслуговування, у сфері сільського господарства.

Пандемія коронавірусу посилила попит на медпрацівників – як лікарів, так і медсестер. Українкам готові надати місця праці в лікарнях. Сезонна робота передбачає збільшення вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу, потрібні працівники для збору й пакування ягід, овочів та фруктів.

В Італії є велика українська громада, тож підприємливі переселенці можуть почати свій бізнес та сплачувати податки до бюджету. Країна дає можливість продовжити українцям робити те, що й раніше, від відкриття продуктових магазинів до перукарень і салонів краси.

Багато громадян України в Італії мають бізнес у сфері будівництва, гуртової та роздрібної торгівлі й працевлаштовують земляків.

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Пропозиції на ринку

Чимало закордонних сайтів з пошуку роботи подають вакансії для українців для роботи, що зазвичай не потрібують знання мови, потрібне лише розуміння італійської на мінімальному рівні, однак деякі роботодавці висувають вимоги щодо віку (до 45 чи до 55 років).

У великих містах є вакансії покоївки для українок. Це робота в готелях, здебільшого на півночі Італії, з огляду на туристичний сезон. Деякі готелі наймають праль. Робота по 8-9 годин на день 6 днів на тиждень, але з безкоштовним проживанням та харчуванням під час зміни.

Побільшало вакансій на роботу в теплицях – недалеко від Неаполя вирощують томати впродовж усього року. Здебільшого працівники повинні збирати урожай, сортувати й відправляти на склад.

Можна знайти роботу в сфері будівництва, потребують людей, що вміють укладати фасад.

Цікава пропозиція координатора – це людина, яка поєднує функції водія та кур’єра, розвозить працівників містом та виконує інші доручення.

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