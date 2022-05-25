Не менше двох мільйонів школярів опинилися за межами України. Як українським дітям-біженцям навчатися за кордоном? Які є альтернативи?

Під час війни багато українських школярів виїхали за межі України. Освітній омбудсман Сергій Горбачов вважає, що на кінець квітня з України виїхали два мільйони школярів.

У деяких країнах є українські школи – переважно факультативні, суботні або недільні, але є й такі, де діти навчаються за українською програмою. Адже за кордоном опинилося близько 20 тисяч українських учителів.

Багато хто з батьків вирішив віддати дітей у місцеві школи: в більшості країн, де зараз перебувають українські біженці, шкільне навчання обов’язкове. У той же час багато шкіл у більшості регіонів України відновили дистанційне навчання протягом березня.

Працівники шкіл і посадовці в місцевих департаментах освіти наполягають: українські діти повинні повернутися до навчання, бути на онлайн-уроках та отримувати оцінки в українських школах. Вони повідомляють батьків, що оцінки, отримані дітьми в закордонних школах, не будуть враховані в українських табелях, коли школярі повернуться до України.

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Проблемою є відмінність у самих програмах і темпах її проходження, що може призвести до проблем з отриманням документів про освіту. Поки що розв’язання цієї проблеми немає, але Україна докладає зусиль, щоби врахувати інтереси українських школярів у різних країнах.

При цьому в Міністерства освіти та науки інша позиція. «Детектор медіа» отримав офіційну відповідь міністерства на запитання щодо ситуації з освітою українських школярів за кордоном, і у відомстві запевняють, що проблем з атестацією та отриманням документів про закінчення школи в українських дітей не повинно бути принаймні в цьому році, навіть якщо вони вчаться лише в закордонних школах.

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Якщо діти навчаються у школі в іноземній країні

Так, за наказом Міністерства освіти і науки України 1 квітня 2022 року №290, при оцінюванні за другий семестр 2022 року зараховуються всі оцінки, які отримали учні впродовж семестру незалежно від місця навчання. Тобто це може бути будь-яка школа будь-якої форми навчання в будь-якій країні. Оцінки можуть бути отримані:

у закладі, де школяр навчався до російського вторгнення;

у закладі, де навчається зараз за місцем тимчасового перебування;

у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат (будь-які заклади загальної середньої освіти в Україні чи за її межами, зокрема й приватні).

Якщо українська школа працює, але дитина вчиться лише в іноземній школі, то виникає проблема з поточними оцінками й тематичним оцінюванням. Міністерство запевняє: можна передати оцінки із закордонної школи до української. Це можуть робити або самі заклади освіти, в яких тимчасово навчаються учні, або самі учні.

Заклади освіти повинні надати інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем і результатів оцінювання, які враховуються в семестровому або річному оцінюванні. Школярі можуть надати інформацію для українських шкіл про попереднє оцінювання прямо з електронного журналу та щоденника.

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Якщо дитина з об’єктивних причин взагалі не має оцінок, педагогічна рада української школи може виставити у другому семестрі не оцінки за 12-бальною системою, а оцінити його за системою «зараховано / не зараховано». Але це стосується учнів лише невипускних класів: 5—8 та 10-го.

Колишня міністерка освіти Лілія Гриневич та експертка, засновниця ГО «Батьківський контроль» Іванна Коберник вважають, що довоєнні оцінки і довоєнні форми дистанційного навчання мають змінитися, враховуючи різні життєві обставини та психологічний стан дітей.

Банальні контрольні та самостійні — не дуже ефективний спосіб оцінити дітей зараз, коли їм потрібно більше спілкування та підтримки, ніж знання. Оцінювання, на думку експерток, повинно більше заохочувати до навчання, ніж виявляти прогалини у знаннях.

Очевидно, такої ж думки й МОН, оскільки наполягає: якщо у школяра будь-якого класу немає оцінок за перший семестр (втрачені документи, немає зв’язку зі школою, не зберіглися оцінки в електронному щоденнику і їх неможливо відновити), річні оцінки можуть бути виставлені за результатами другого семестру.

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Якщо дитина не отримує оцінок в українській школі, річне оцінювання відбувається за результатами першого семестру з урахуванням тих оцінок, які учень отримав у будь-якій іншій школі у другому семестрі.

Школи на захоплених територіях

Всі учні, які вимушено змінили місце навчання та мешкання чи перебувають на захоплених територіях, можуть продовжити навчання дистанційно або екстерном у закладах загальної середньої освіти, розташованих на території, де не ведуться бойові дії.

Якщо школа не працює, можна перевести дитину до будь-якого іншого закладу, що працює, — для цього достатньо заяви у вільній формі від батьків або представників дитини у будь-який зручний спосіб: особисто, факсом, електронною поштою. Причому обирає форму подачі заяви саме заявник.

І головне: в дитини є право бути атестованою за будь-якими предметами влітку. Вона має пройти оцінювання до початку наступного навчального року. Тобто якщо дитина не вивчала українську мову у школі в Польщі та не має за неї річного оцінювання, в неї є час пройти оцінювання в українській школі до кінця серпня.

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Українська освіта екстерном

Тим, хто хоче отримати українську освіту екстерном, МОН рекомендує звернутися до Міжнародної української школи — учні можуть отримати в ній свідоцтво про навчання державного зразка. Це особливо важливо для учнів 9 та 11 класів, які отримують цього року атестати про освіту.

Навіть попри скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, в Міжнародній українській школі можна підготуватися до мультипредметного тесту. Також є закордонні освітні заклади, з якими МУШ співпрацює в різних країнах, – список таких є на сайті. Також міністерство склало перелік приватних українських закладів, які зараз викладають та готують учнів до річних оцінювань безкоштовно.

Список шкіл, які в різних країнах допоможуть отримати освіту за українськими програмами, публікується і на сайті освітнього омбудсмана.

Для тих, хто обрав ходити у школу за кордоном, Сергій Горбачов пропонує ще один варіант: можна домовитися зі школою та записувати дистанційні уроки, які дитина пропускає через навчання в місцевій школі. В такому разі можна відвідувати ті предмети, яких немає в іноземних школах, і отримати оцінювання поточно. Але, знову ж таки, це подвійне навантаження і на вчителів, і на дитину, навіть якщо обрати окремі предмети.

Як закінчити цей рік школярам, вирішувати батькам. Треба врахувати й те, що більшість країн вимагає від батьків, аби діти ходили до школи. Там можуть навіть підключати соціальні служби, якщо дитина систематично відсутня у школі за містом тимчасового перебування. При цьому програми українських і закордонних шкіл часто дуже відрізняються, в тому числі через одинадцяти- та дванадцятирічне навчання.

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З іншого боку, онлайн-навчання в українській школі має свої недоліки: ще з часів епідемії коронавірусної хвороби батьки скаржаться на невміння вчителів повноцінно (та цікаво) проводити дистанційне навчання; в деяких дітей немає доступу до інтернету чи ґаджетів.

Змушувати дитину сидіти постійно вдома перед монітором та самостійно організовувати навчальний процес важко й додає психологічних проблем, особливо підліткам, які мають спілкуватися з однолітками.

Україна намагається розв’язати всі ці проблеми, каже Горбачов. І додає, що ситуація з навчанням стількох дітей за кордоном — це серйозний виклик і для системи освіти, і для країни: Україна зараз б’ється за майбутнє, і ми можемо втратити його, коли втратимо ціле покоління дітей, які будуть навчатися на європейських школах та вступати в європейські виші.

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