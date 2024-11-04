Як українцям в Італії отримати медичне забезпечення

Українці, які приїжджають до Італії, мають можливість отримувати медичне забезпечення на рівні з місцевими жителями. Як тільки українець звертається за прихистком в Італії, він отримує ідентифікаційний номер, який дозволяє йому користуватися медичними послугами.

Процес отримання медичного забезпечення

Після отримання ідентифікаційного номера українець може звернутися до найближчої лікарні, де його реєструють і заводять медичну карту. В Італії діє система страхової медицини, і кожна особа має поліс, який покриває більшість медичних потреб.

Ольга Костюченко, менеджерка з проєктів української ГО “Ластівка” в Італії, зазначає: “Кожен, хто отримав сертифікат на медичне обслуговування, має базову страховку. Існує також додаткове страхування, яке може покривати життя та майно, але базова медична страховка є обов’язковою для всіх.”

Фінансування медичної системи

Медична система Італії фінансується з податків працевлаштованих мешканців. Поки українці не мають роботи, вони отримують медичне страхування безкоштовно. Як тільки вони починають працювати, то сплачують податки на рівні з іншими, що становить приблизно 40% від заробітної плати. У цю суму вже закладене медичне обслуговування.

Реєстрація в медичних установах

Важливо після отримання тимчасового захисту зареєструватися в найближчій медичній установі, де видадуть спеціальну медичну карту. З цим документом українці можуть отримувати повний обсяг медичних послуг. В Італії кожен має свого сімейного лікаря, який є медиком загальної практики для дорослих або педіатром для дітей.

Запис до лікаря та черги

Запис до лікаря в Італії може зайняти деякий час. “Просто так до профільного лікаря не потрапиш, потрібно записуватися заздалегідь. Іноді черги можуть досягати кількох місяців”, — зауважує Ольга Костюченко. Тому важливо спочатку записатися до лікаря, а вже потім здавати аналізи, адже вікно для прийому може бути заповнене на кілька місяців.

Невідкладна допомога

У випадку критичних ситуацій українці можуть звернутися до відділень невідкладної допомоги, де їх обов’язково приймуть та оглянуть. Проте “швидка” допомога приїжджає лише на критичні виклики; якщо хворий може самостійно дістатися до лікарні, краще так і зробити.

Невідкладна допомога не включена в страховий поліс, і місцевим часто виставляють окремі рахунки за медичну допомогу. Однак українці, які нещодавно приїхали до Італії, отримують допомогу безкоштовно. Частково це стосується і ліків, за які українці сплачують лише частину вартості. Більшість препаратів, особливо сильнодіючих, продаються лише за рецептом.

Висновок

Система медичного забезпечення в Італії надає українцям можливість отримувати необхідну медичну допомогу на рівні з місцевими жителями. Завдяки базовій медичній страховці та можливості реєстрації в медичних установах українці можуть отримувати повний обсяг медичних послуг, що є важливим аспектом їх адаптації в новій країні.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.